Quale VPN usare su PC? Con questa bastano 1,92 euro al mese

Per accedere in sicurezza e nel rispetto della propria privacy ad Internet su PC (e su notebook) è fondamentale usare una VPN che consente di proteggere la navigazione dell’utente, con la crittografia del traffico dati e azzerando il tracciamento dell’attività online. A disposizione degli utenti ci sono diverse opzioni molto valide su cui puntare.

In questo momento, la risposta a “quale VPN usare su PC?” è, però, una sola: con AtlasVPN è possibile ottenere il massimo della protezione e della privacy a fronte di una spesa davvero ridotta. La VPN, infatti, grazie all’offerta in corso, presenta un costo di appena 1,92 euro al mese con uno sconto dell’83% rispetto al piano mensile. Per accedere allo sconto è sufficiente puntare sul piano biennale che garantisce un accesso senza limiti per 24 mesi.

L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di AtlasVPN.

Quale VPN usare per navigare su PC? Ecco perché scegliere AtlasVPN

AtlasVPN è la scelta giusta per usare una VPN su PC. Il servizio, infatti, garantisce la protezione della connessione con la crittografia del traffico dati, un sistema di blocco automatico di malware e altre minacce e una politica no log che assicura l’assenza del tracciamento delle attività effettuate durante la navigazione online.

Da notare, inoltre, che il servizio mette a disposizione un network di centinaia di server dislocati in tutto il mondo. In questo modo, aggirare un blocco geografico all’accesso ad un determinato servizio diventerà facilissimo. Con AtlasVPN, inoltre, è possibile usare la VPN su un numero illimitato di dispositivi (considerando PC, notebook, smartphone, tablet e altro ancora).

Grazie all’offerta in corso, è possibile attivare AtlasVPN al prezzo di 1,92 euro al mese scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata (il costo complessivo è di circa 46 euro). Per attivare l’offerta c’è il link qui di sotto.

Per usare una buona VPN su PC è possibile valutare anche alcune alternative ad AtlasVPN che vengono riepilogate in tabella:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.