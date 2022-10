Quali sono i requisiti fondamentali per un antivirus efficace

Il concetto di antivirus, nel corso degli ultimi anni, si è evoluto in maniera impressionante.

Se con questo termine, fino a poco tempo fa, si identificava uno strumento di rilevazione ed eliminazione di malware e simili, al giorno d’oggi sono tanti altri i componenti di cui è impossibile fare a meno.

Strumenti storici del settore, come gli antivirus Norton, si sono dunque arricchiti di soluzioni specifiche. Con l’evolversi delle minacce sul Web, per esempio, sono apparsi anche sistemi di backup.

Questi risultano utili sia in caso di attacco ransomware sia nell’eventualità di guasti tecnici al computer in uso. L’inclusione di un firewall e/o di una VPN poi, è ormai divenuta una necessità concreta, che in molti prodotti del settore è quasi da considerarsi scontata.

Antivirus efficace: il solo strumento di scansione non basta più

Definire un Antivirus efficace dunque, vuol dire valutare il software sotto diversi punti di vista.

La capacità di rilevare ed eliminare i malware, così come la frequenza di aggiornamento, restano priorità. Non vanno però dimenticate le funzioni relative alle utility di supporto.

Con Norton 360 Deluxe, per esempio, l’utente ha a disposizione una serie di veri e propri “assi nella manica” per contrastare hacker e le tante minacce del Web.

In tal senso i 50 GB di backup dati in cloud risultano un primo passo avanti in tal senso. Il sistema di protezione dei minori, il password manager integrato e il firewall per Windows e macOS sono altri vantaggi considerevoli.

Il sistema SafeCam, ottimo lato privacy e il Dark Web Monitoring, sono altre funzioni aggiuntive alquanto interessanti offerte da Norton 360 Deluxe.

E i costi? Grazie al 63% di sconto, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Deluxe spendendo appena 34,99 euro all’anno.

