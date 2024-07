Quando e come vedere la FINALE Euro 2024 in diretta streaming

Tutto è pronto all’Olympiastadion di Berlino che ospiterà la Finale Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. Nonostante l’Italia sia stata sconfitta, questo torneo rimane uno spettacolo da seguire. Tutti gli appassionati non vedono l’ora di poter seguire il match finale in programma. Come vedere in diretta streaming questa partita? Attiva ora NOW PASS SPORT in offerta speciale!

A partire da soli 14,99€ non solo hai accesso a questo incontro, ma a tantissimi altri eventi sportitivi. Tutto lo sport di Sky è disponibile in diretta streaming e on demand sui tuoi dispositivi a un prezzo fantastico. L’app multi-device è perfetta per guardare il tuo sport preferito sia a casa, su smart TV, che in viaggio.

Oltre alla Finale Euro 2024, NOW PASS SPORT ti dà accesso al grande tennis con Wimbledon, ATP e WTA 1000 e Roland Garros. Inoltre, hai a tua disposizione tutte le Coppe Europee UEFA, la Serie A TIM e la Serie C NOW. Addirittura, segui in diretta esclusiva Formula 1 e MotoGP oltre che Premier League, NBA, golf e tanto altro.

Finale Euro 2024: quando e a che ora la diretta streaming

La Finale Euro 2024 si giocherà oggi, domenica 14 luglio 2024, alle ore 21:00. Il fischio d’inizio tra Spagna e Inghilterra sarà fischiato dallo stadio Olympiastadion Berlino. Si tratta dello stadio più grande tra quelli di EURO 2024. La sua capienza raggiunge i 71.000 posti a sedere. Inoltre, sarà la prima volta che questo stadio ospita una finale degli europei. Guardala in diretta con NOW PASS SPORT!

Ad arbitrare questa partita sarà il francese François Letexier. Cosa stai aspettando? Non perderti assolutamente questa occasione incredibile. Segui la Finale Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra in diretta streaming. Attiva ora NOW PASS SPORT in offerta speciale! Tutto lo sport che ami a partire da soli 14,99€ al mese.