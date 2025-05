Quando e come vedere la finale maschile degli Internazionali di Roma

Dopo quasi un mese di match, gli Internazionali di Roma 2025 sono arrivati alla finale maschile. Un appuntamento attesissimo da parte di tutti gli appassionati di tennis di tutto il mondo. L’incontro verrà trasmesso in diretta mondiale esclusiva. In Italia, a detenere i diritti e l’esclusiva è Sky. Quindi, per vedere la finale live streaming è necessario un abbonamento a NOW PASS SPORT, in offerta a partire da soli 14,99 euro al mese.

A sfidarsi per il titolo di campione saranno l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Anche se può sembrare un dejavù, i due più grandi tennisti del mondo hanno comunque dovuto sudarsela questa finale, in alcuni match di più e in altri di meno. Nondimeno, ci hanno fatto vivere emozioni incredibili e siamo sicuri che ce le faranno vivere anche oggi.

La finale maschile degli Internazionali di Roma 2025 si giocherà sul Campo Centrale del Foro Italico proprio oggi, domenica 18 maggio 2025. L’incontro dovrebbe iniziare alle ore 17:00 dove i due sfidanti, lo ripetiamo, l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, si sfideranno a colpi di racchette. Questa sarà la loro undicesima volta che si affrontano.

Dove vedere la finale maschile degli Internazionali di Roma 2025

La finale maschile degli Internazionali di Roma 2025 sarà trasmessa in diretta streaming sull’app NOW. Sarà però necessario avere attivo un abbonamento a NOW PASS SPORT, oggi in offerta a partire da soli 14,99 euro al mese.

Il ricco montepremi in palio farà da supporto economico alla gloriosa vittoria. Ecco il montepremi maschile ufficiale.

Vincitore al primo turno 20.820 euro

Vincitore al secondo turno 30.895 euro

Vincitore al terzo turno 52.925 euro

Vincitore agli ottavi di finale 90.445 euro

Vincitore ai quarti di finale 165.670 euro

Vincitore alle semifinali 291.040

Finalista 523.870 euro

Vincitore del torneo 985.030 euro



Approfitta subito dell’offerta speciale di NOW PASS SPORT per vedere in diretta streaming la finale maschile degli Internazionali di Roma 2025.