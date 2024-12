Quando, dove e come vedere Fiorentina - Inter in diretta streaming

Fiorentina – Inter si giocherà oggi, domenica 1° dicembre 2024, alle ore 18:00. Le due squadre si sfideranno in casa della Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi a Firenze, per la quattordicesima giornata di Serie A Enilive 2024/25. Guardarla in diretta streaming su DAZN. Se ancora non sei abbonato, ci sono offerte speciali per il Black Friday a partire da 7,90€ al mese.

Al momento la Fiorentina si trova al 4° posto in classifica, con 28 punti avendo collezionato 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Invece, l’Inter si trova al 2° posto in classifica, con 28 punti e 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. I nerazzurri hanno vinto le ultime 4 trasferte contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-4.

I viola, invece, arrivano a Fiorentina – Inter con 7 vittorie consecutive in campionato e potrebbe eguagliare il suo record storico di 8 successi di fila stabilito nel lontano 1960. Invece, l’Inter ha segnato 18 gol nei primi tempi di questa Serie A, seconda solo al Barcellona nei top 5 campionati europei.

Fiorentina – Inter: le probabili formazioni

Fiorentina – Inter si giocherà stasera alle 18:00. Gli allenatori hanno già ipotizzato le possibili formazioni che scenderanno in campo.

Fiorentina (4-3-2-1) : De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean.

: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

Vediamo quali sono i giocatori chiave di questa partita:

Moise Kean (Fiorentina): capocannoniere della squadra con all’attivo 8 gol in 11 partite;

(Fiorentina): capocannoniere della squadra con all’attivo 8 gol in 11 partite; Marcus Thuram (Inter): all’attivo 9 gol in 13 partite di campionato;

(Inter): all’attivo 9 gol in 13 partite di campionato; Lautaro Martínez (Inter): all’attivo 7 gol nelle ultime 5 partite contro la Fiorentina.

In merito ai pronostici, la maggior parte dei bookmaker vede l'Inter leggermente favorita. Molti prevedono una partita con diversi goal, ma comunque equilibrata.