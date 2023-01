Quanto è conveniente un conto N26?

L’apertura di un conto corrente online non è più un evento isolato, per non dire quasi raro, come in passato. Adesso molti utenti lo fanno, e a giusta ragione, visto quanto convien. Si può dire la stessa cosa di un conto N26?

Per chi non lo sapesse, N26 è una digital bank innovativa che propone un’ampia gamma di servizi finanziari da usare direttamente dallo smartphone.

Uno dei suoi punti di forza è il basso costo di esercizio, che è dovuto all’assenza di filiali e di dipendenti.

In effetti, la banca è stata progettata come piattaforma digitale integrata, molto ambita dagli utenti più giovani in quanto usano spesso lo smartphone.

Conto N26: ecco perché conviene

Con un conto N26 si hanno a disposizione una serie di funzionalità integrate direttamente nell’app della banca, tra cui la possibilità di inviare denaro.

Inoltre supporta Google Pay, si possono impostare dei limiti di spesa e di prelievo giornalieri, abilitare o disabilitare i pagamenti, bloccare la carta e reimpostare il PIN.

Sempre tramite l’app si possono controllare le statistiche di spesa e impostare addebiti diretti e inviare o ricevere bonifici tramite un numero di conto e uno short code.

Per aprire il conto con N26, basta accedere in questa pagina e seguire questi step:

compilare il modulo di registrazione ;

; verificare il documento d’identità ;

; collegare l’account appena aperto a uno smartphone.

Fatto questo, il conto sarà accessibile subito e verrà recapitata all’indirizzo inserito in fase di registrazione la carta di debito.

A proposito di carta di debito: è diversa in base al conto selezionato durante la registrazione. Si può scegliere tra il conto Standard a zero spese, il conto Smart con canone mensile di 4,90 euro, il conto You dal costo mensile di 9,90 euro, e il conto Metal con canone mensile pari a 16,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.