Quasi a modo: il film esce oggi, guardalo in streaming

Una commedia divertente e irriverente: Quasi a modo è il nuovo film diretto e interpretato da Kevin Heffernan (già al lavoro su Super Troopers, Festa della Birra e Scoob), disponibile da oggi in streaming su Disney Plus. Una produzione Searchlight Pictures che parla di amore, tradimento e scandalo, il tutto rivisto in chiave ironica.

Ovviamente, il titolo è una storpiatura di Quasimodo, il personaggio immaginario e letterario di Notre-Dame de Paris nato dalla penna di Victor Hugo. Una scelta coerente con l’atmosfera scherzosa e sfrontata che si respira dall’inizio alla fine. Senza anticipare troppo, proponiamo di seguito una breve sinossi di introduzione alla storia, pescata direttamente dal catalogo della piattaforma, poi il trailer ufficiale in italiano.

Un gobbo sfigato brama l’amore, ma si trova invischiato in una faida mortale tra il Papa e il re di Francia, ognuno dei quali chiede al gobbo di assassinare l’altro.

Dalla durata pari a 100 minuti, la pellicola ha ottenuto la classificazione 16+. Fanno parte del cast di attori interpreti come Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter, Erik Stolhanske e Adrianne Palicki.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.