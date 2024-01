Quattro criptovalute poco conosciute più economiche di un caffè

Sappiamo tutti che non è facile trovare la migliore criptovaluta per principianti tra le tante opzioni disponibili. Il mercato è pieno di criptovalute e ogni giorno ne spuntano di nuove. Quindi, per facilitare le cose a chi si avvicina per la prima volta al mercato delle criptovalute, abbiamo stilato un elenco delle migliori criptovalute che costano meno del caffè del mattino. Queste valute digitali hanno caratteristiche uniche e hanno dato buoni rendimenti in passato. Si tratta di $NUGX, $NEAR, $VET e $CFX.

Quindi, se stai cercando le migliori criptovalute per guadagnare bene, puoi aggiungere queste al tuo portafoglio. Dato che hanno un costo basso, puoi facilmente accumulare molte criptovalute senza spendere troppo. Scopriamo di più su ciascuna di esse e su come possono aiutarti a ottenere enormi profitti.

NuggetRush ($NUGX) è il più recente gioco di criptovalute P2E

NuggetRush è la migliore criptovaluta da acquistare ora grazie alla funzione di gioco P2E per ogni utente. Qui puoi vincere denaro reale o oro giocando e superando i vari livelli del gioco. Si tratta di un gioco semplice in cui devi utilizzare il terreno che ti viene dato e trovare i minerali nascosti. Il gioco può essere giocato da solo oppure puoi unirti ad altri membri della squadra per facilitare le cose.

Non si limita solo al gaming e offre anche lo staking di NFT. Puoi guadagnare il 20% in più di rendimento facendo staking di NFT per 12 mesi o più. Il prezzo attuale del token è di soli 0,015$ e la prevendita ha già raccolto più di 1,6 milioni di dollari. Si tratta di un risultato raro per una nuova ICO che non ha ancora completato la prevendita.

Si tratta di una delle criptovalute più economiche che costa anche meno del tuo caffè mattutino. Quindi, affrettati ad accaparrarti la tua quota prima che finisca la prevendita.

Near Protocol ($NEAR) sta cambiando il modo in cui funzionano gli smart contract

Si tratta di un sistema blockchain che funziona con smart contract per il cloud computing. Ha una propria valuta con il nome di NEAR e aiuta a coprire i costi delle transazioni. Gli utenti che possiedono questo token possono anche impegnarsi nella rete tenendo i loro token per 24 mesi. È la migliore criptovaluta da acquistare grazie all’interfaccia facile da usare per gli sviluppatori.

Le caratteristiche come l’impostazione di nomi di account semplici invece che complessi lo rendono una buona opzione. Esistono molti progetti popolari costruiti utilizzando il protocollo NEAR, come Mintbase. Considerato l’aumento esponenziale della creazione di dApp, la gestione di grandi quantità di transazioni è diventata impegnativa. Per questo NEAR ha aiutato i clienti a gestirle facilmente e a costi contenuti.

VeChain ($VET) è utilizzata in molti settori industriali globali

È una piattaforma per creare smart contract per i business di tutto il mondo. Ha la possibilità di fornire uno strumento SCM per tracciare le merci in tempo reale. Questo aiuta vari settori come quello alimentare, della moda e delle automobili. Ha stretto partnership con diversi marchi e si trova nella lista dei primi 30 per capitalizzazione sul mercato delle criptovalute.

Ha scelto un’area di interesse specifica e non ha puntato su molte direzioni. Questo l’ha resa una criptovaluta promettente per identificare e tracciare prodotti psicosociali con estrema facilità. Alcuni esempi includono il tracciamento di prodotti alimentari, abiti di lusso e la registrazione dei dati dei veicoli. Puoi anche guadagnare denaro extra facendo lo staking delle tue criptovalute. L’operazione può essere completata facilmente in pochi minuti e puoi ottenere rendimenti aggiuntivi del 10-15%.

Conflux ($CFX) sta cambiando le carte in tavola con commissioni di transazione ridotte

Il mondo moderno richiede che tutte le transazioni online avvengano istantaneamente e a costi contenuti. Questo è stato possibile con l’aiuto della tecnologia blockchain, ma alcune di esse sono davvero lente. Ecco perché Conflux ha ideato una soluzione per superare questi problemi. Ha creato un sistema in cui l’archiviazione dei dati è semplificata. Le informazioni vengono memorizzate in un grafo ad albero che permette di velocizzare i calcoli. Questo la rende uno dei migliori altcoin da acquistare quest’anno.

Lo fa senza violare alcuna sicurezza e garantendo il 100% di privacy agli utenti. Conflux ha sede in Cina, un paese noto per le sue severe normative sulle criptovalute. Nonostante ciò, Conflux è riuscita a prosperare. La criptovaluta nativa di Conflux è la conflux coin (CFX), che viene utilizzata per le commissioni delle transazioni e per premiare i partecipanti alla blockchain. I possessori di CFX possono anche votare le modifiche alla rete e fare trading su vari exchange.

Conclusione

Come abbiamo visto, tutte le criptovalute citate sono più economiche e offrono caratteristiche uniche. Hanno la capacità di offrire enormi rendimenti a chi investe per tempo. La migliore tra queste è $NUGX perché è attualmente in fase di prevendita e il prezzo aumenterà al momento del lancio ufficiale.

