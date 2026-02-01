Quattro esperti AI lasciano Apple dopo accordo con Google

Secondo le fonti di Mark Gurman, quattro ricercatori che si occupavano di intelligenza artificiale hanno lasciato Apple nelle ultime settimane. La notizia arriva dopo l’accordo sottoscritto con Google a metà gennaio. Il noto giornalista di Bloomberg ha svelato altri dettagli in merito durante un’intervista a TBPN.

Continua la fuga da Apple

Dopo la debacle del 2024, quando ha annunciato la nuova versione di Siri mai arrivata sul mercato, Apple scelto i modelli Gemini di Google per potenziare l’assistente e le funzionalità AI. La decisione di affidarsi a tecnologie di terze parti ha irritato molti ricercatori. Nelle ultime settimane sono andati via Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang e Zirui Wang.

Yang ha fondata una nuova azienda. You e Bailin Wang sono passati a Meta. Zirui Wang è stato assunto da Google DeepMind (che sviluppa i modelli che userà Apple). Anche Stuart Bowers (dirigente senior che lavorava su Siri) ha scelto Google DeepMind. Tutti i ricercatori facevano parte del team AFM (Apple Foundation Models) che sviluppa le tecnologia alla base di Apple Intelligence. Oggi viene diretto da Zhifeng Chen che ha preso il posto Ruoming Pang (passato a Meta a luglio 2025).

L’azienda di Cupertino offrirà due versioni di Siri basate su Gemini. La prima sarà disponibile con iOS 26.4. La seconda sarà un vero e proprio chatbot con interfaccia dedicata e arriverà con iOS 27.

Durante un’intervista rilasciata a TBPN, Gurman ha svelato che la prima scelta di Apple era Claude. Gli ingegneri avevano effettuato diversi test internamente, ma Anthropic voleva diversi miliardi di dollari all’anno. L’accordo con Google è più economico (un miliardo di dollari all’anno, secondo le indiscrezioni).