Quest 3S: gioco di Batman e abbonamento Meta Quest+ in regalo

Meta ha appena svelato il suo ultimo prodotto, il Meta Quest 3S, un dispositivo per la realtà mista che promette di offrire prestazioni di alto livello a un prezzo più conveniente rispetto al suo predecessore, il Meta Quest 3. Con un prezzo di partenza di 329,99 euro, il Quest 3S è già disponibile per l’acquisto, aprendo le porte della realtà mista a un pubblico più ampio.

Meta Quest 3S arriva oggi: Specifiche tecniche e differenze con il Quest 3

Il Quest 3S è alimentato dalla stessa piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 del Quest 3, garantendo prestazioni elevate. Tuttavia, ci sono alcune differenze da considerare: il Quest 3S utilizza lenti Fresnel, che possono talvolta causare artefatti visivi e un campo visivo leggermente più ristretto rispetto al Quest 3. Nonostante queste lievi differenze, il Quest 3S rimane un’opzione molto valida per chi desidera immergersi nella realtà mista senza spendere una fortuna.

Aggiornamenti del sistema operativo e compatibilità con gli accessori

Nel corso dell’ultimo anno, Meta ha rilasciato numerosi aggiornamenti per il suo sistema operativo Meta Horizon, migliorando il supporto per le applicazioni 2D come YouTube, Facebook e Instagram. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti al contrasto e al colore del Passthrough, aumentando la risoluzione di oltre il 20% e riducendo la latenza di oltre il 15% grazie a ottimizzazioni software.

Il Quest 3S beneficia di tutti questi aggiornamenti e supporta anche la modalità Viaggio, che consente l’utilizzo del dispositivo durante i voli. Inoltre, il Quest 3S è compatibile con diversi accessori del Quest 3, tra cui cinghie, custodie per il trasporto, cavo Link e dock di ricarica per il controller.

Prezzi, autonomia e offerte speciali per il lancio

Il Meta Quest 3S è disponibile in Italia in due versioni: 128 GB a 329,99 euro e 250 GB a 439,99 euro. Meta afferma che il dispositivo offre fino a 2,2 ore di utilizzo medio, con la possibilità di estendere ulteriormente la durata della batteria grazie alla nuova modalità Battery Saver.

Per celebrare il lancio, Meta offre un’interessante promozione: chi acquisterà il Meta Quest 3 o 3S e lo attiverà entro le 17:00 PT del 30 aprile 2025, riceverà una copia gratuita del gioco Batman: Arkham Shadow e un abbonamento di tre mesi al servizio di giochi Meta Quest+.