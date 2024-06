Quest'estate impara l'inglese con la super offerta di Babbel Live

Imparare l’inglese non è così semplice come può sembrare all’inizio, soprattutto se ci si affida ad app gratuite o piattaforme di scarso valore. Se l’obiettivo è studiare la nuova lingua in modo serio, magari sfruttando i mesi estivi per una maggiore libertà, la soluzione ideale è Babbel Live, la piattaforma che prevede lezioni private e di gruppo illimitate: in queste ore il piano di dodici mesi è in offerta a 75 euro al mese, con un risparmio di quasi 900 euro in dodici mesi.

I vantaggi di imparare l’inglese con Babbel Live

Lezioni di lingua illimitate, insegnanti qualificati e programma di apprendimento personalizzato rientrano tra i principali punti di forza di Babbel Live, la piattaforma che ha ospitato fino ad oggi oltre dieci milioni di studenti. In più, vi è l’accesso completo all’app di Babbel.

Le lezioni di lingua illimitate sono riservate alle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, francese e spagnolo. Ciascun studente può fare affidamento su insegnanti esperti di didattica delle lingue, in questo modo ognuno ha la garanzia di fare affidamento su un’esperienza di altissimo livello.

Un ulteriore vantaggio di Babbel Live è la possibilità offerta agli studenti di seguire un programma di apprendimento cucito su misura in base alla propria preparazione. Ottimi fin qui i feedback lasciati dalle persone, che hanno visto migliorare il proprio livello di conoscenza dell’inglese o di un’altra lingue straniera.

Il piano di dodici mesi di Babbel Live è in offerta a 75 euro al mese. La promozione è valida a tempo limitato, potrebbe dunque terminare tra poco.