Questa stick è un Mini PC completo con Windows 11: su Amazon a 144€

Se vuoi trasformare qualsiasi schermo in un PC Windows 11, non perdere questa incredibile offerta su Amazon: il NiPoGi Mini PC Stick è disponibile a soli 179 euro invece di 209 euro, con uno sconto del 14%. Ma non è tutto: puoi applicare anche un coupon sconto di 35 euro direttamente nella pagina del prodotto, portando il prezzo finale a soli 144 euro.

Mini PC Stick con Windows 11 e ogni schermo diventa un computer

Il NiPoGi Mini PC Stick è un micro computer da inserire in una porta HDMI di una TV, un monitor o un proiettore. Dispone di 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, processore Intel J4125 quad-core (fino a 2,9 GHz), grafica Intel UHD 600 e sistema operativo Windows 11. Supporta il WiFi dual band 2.4G+5G, il Bluetooth 4.2 e ha due porte USB per collegare mouse, tastiera o altri dispositivi. Inoltre, ha una ventola integrata per evitare il surriscaldamento.

Questo mini PC è ideale per la scuola, la casa o l’ufficio, grazie alla sua versatilità e al suo design compatto. Puoi usarlo per navigare in internet, guardare video in 4K HD, lavorare con documenti o presentazioni, giocare a giochi leggeri o usare applicazioni Windows. In caso di problemi, puoi contare su un servizio clienti professionale sempre a tua disposizione.

Non lasciarti scappare la possibilità di acquistare ora il NiPoGi Mini PC Stick a soli 144 euro invece di 209 euro su Amazon e risparmiare così il 31%. Affrettati perché l’offerta e il coupon potrebbero terminare presto.

