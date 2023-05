Questi prodotti non saranno più supportati da Microsoft dal 2023

L’addio a Windows 10 non è l’unico già programmato da Microsoft. Già sappiamo che la versione 21H2 è prossima alla fine del supporto tecnico e che l’aggiornamento 22H2 approderà alla fase End of Service nel 2025, ma quali altri servizi della società di Redmond stanno per diventare ufficialmente obsoleti, ergo da sostituire con iterazioni di ultima generazione il prima possibile? Scopriamolo assieme.

Microsoft non supporterà più questi prodotti dal 2023

Come evidenziato dai colleghi di GHacks, la lista di prodotti e servizi che non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico dal colosso statunitense non è indifferente. In cima all’elenco figurano, come già anticipato, Windows 10 Home e Pro 21H2 – il cui abbandono è fissato al 13 giugno 2023 – e Windows 11 Home e Pro 21H2 – destinati a non ricevere più patch di sicurezza dal 10 ottobre 2023.

Seguono, dunque, una moltitudine di servizi per aziende, focalizzati sul corretto funzionamento di server e data center:

Windows Embedded 8 Standard : 11 luglio 2023

: 11 luglio 2023 Windows Embedded 8.1 Industry : 11 luglio 2023

: 11 luglio 2023 Visual Studio 2022, versione 17.0 (LTSC): 11 luglio 2023

(LTSC): 11 luglio 2023 Hyper-V Server 2012 e 2012 R2 : 10 ottobre 2023

: 10 ottobre 2023 Microsoft Office 2019 per Mac : 10 ottobre 2023

: 10 ottobre 2023 Windows Embedded Compact 2013 : 10 ottobre 2023

: 10 ottobre 2023 Windows Server 2012 e 2012 R2 : 10 ottobre 2023

: 10 ottobre 2023 Windows Storage Server 2012 e 2012 R2: 10 ottobre 2023

Nel caso specifico di Microsoft Office 2019, la versione Windows passerà alla fase di supporto esteso; ergo, la fine del supporto giungerà solo più avanti.

Ricordiamo, in chiusura, che se volete rimanere al sicuro con Windows è necessario effettuare l’aggiornamento dagli OS sopra citati alle ultime versioni di Windows 11, in vista anche della distribuzione del feature update Windows 11 23H2, in arrivo nella seconda metà dell’anno corrente.