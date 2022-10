Questo caricabatterie per iPhone e Android ti costa NIENTE su Amazon

Se sei alla ricerca di un caricabatterie per smartphone Android e iPhone abbiamo l’offerta giusta che fa per te. Amazon applica lo sconto di quasi il metà prezzo su questo caricatore USB-C da 20W che puoi acquistare adesso a soli 7,49 euro. Praticamente niente per un caricabatterie di ricambio o sostitutivo perfetto per il tuo dispositivo.

Caricabatterie compatibile in offerta su Amazon: da non perdere

Questo caricabatterie è stato progettato per essere compatibile con iPhone e tutti gli smartphone Android di ultima generazione grazie alla connessione USB-C da 20W che ti assicura tutti gli standard di ricarica veloce. Puoi arrivare a metà della carica in nemmeno 30 minuti.

Realizzato con materiali di altissima qualità, l’apparecchio è costruito con un involucro ignifugo UL-V0, scelto dopo migliaia e migliaia di test e certificazioni di sicurezza che ti garantiscono una protezione assoluta mentre ricarichi il tuo smartphone. La confezione, oltre al manuale d’uso, include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni e una garanzia di assistenza valida fino a 3 anni dall’acquisto.

Se lo aggiungi adesso al carrello e completi l’ordine puoi riceverlo a casa tua già domani: ti costa pochissimo e ricarichi il tuo dispositivo in modo rapido e sicuro. L’acquisto perfetto adatto ad ogni singola evenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.