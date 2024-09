Questo conto aziendale ti regala il primo mese di abbonamento

Per liberi professionisti e imprese, un conto aziendale completo di tutti gli strumenti di gestione è fondamentale. Per andare incontro alle tante esigenze business, Tot ha lanciato un’offerta da non perdere: l’abbonamento a tutti i piani prevede un mese di utilizzo gratis.

Nei pacchetti sono inclusi bonifici SEPA e pagamenti SDD gratuiti, insieme alla carta VISA Business.

Tot: un conto aziendale che semplifica la vita

Tot è una specie di assistente finanziario personale a portata di mano. La promozione lo rende ancora più conveniente. Dopo il mese gratuito, ecco quanto costeranno i tre piani disponibili:

Essentials a 7 €/mese + IVA ;

; Plus a 15 €/mese + IVA ;

; Premium 32 €/mese + IVA.

La carta Visa Business è inclusa. Supporta tutti i tipi di transazioni, incluse quelle contactless e digitali. Poi ci sono i bonifici SEPA fino a 250.000 euro, tutti rigorosamente online e senza commissioni.

Un altro punto di forza è la solida partnership con Banca Sella, che protegge i fondi aziendali fino a 100.000 euro grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Quindi, puoi stare al sicuro.

Se sei curioso di vedere come tutto questo può concretamente semplificare la tua vita professionale, non ti resta che aprire il conto aziendale con IBAN italiano di Tot. Scegli il conto più utile per la tua attività e abbonati: il primo mese non lo paghi!