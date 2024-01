Questo conto ti offre interessi al 5% per 6 mesi e zero spese: scopri quale

Il mondo finanziario può rivelarsi una trappola se non si hanno conoscenze specifiche, anche quando bisogna scegliere un banalissimo conto corrente.

Le opzioni online sono tante, ma devi stare attento a costi e servizi offerti per non ritrovarti soldi in meno sul conto a fine mese o con l’impossibilità di effettuare un bonifico.

Poi c’è un altro aspetto importante: promo e offerte. Se non hai tempo per fare una ricerca approfondita, scegli senza indugi SelfyConto di Banca Mediolanum, che attualmente offre zero spese e la possibilità di far maturare i tuoi risparmi al 5% per 6 mesi.

SelfyConto di Banca Mediolanum: interessi al 5% e canone gratuito per il primo anno

SelfyConto è l’opportunità che stavi aspettando. Se vuoi far crescere i tuoi risparmi, Banca Mediolanum ti offre un tasso di interesse del 5% per i primi sei mesi, senza alcun vincolo.

Gestire il conto è semplice con l’app dedicata, che puoi scaricare sul tuo dispositivo Android o iOS. Inoltre, il canone di tenuta del conto è gratuito il primo anno, mentre per gli Under 30 lo è fino al compimento dei 30 anni.

Puoi disporre di una carta di debito gratuita, e puoi anche richiedere la Carta di Credito, che ha un canone annuo di 12 euro. C’è anche la Carta Prepagata, che puoi ricaricare con il tuo conto corrente.

Bonifici SEPA, addebito delle utenze, prelievi in contanti dagli ATM nell’Eurozona sono tutti privi di commissioni, così come versamenti, prelievi e assegni.

Dopo il primo anno di conto oppure raggiunti i 30 anni di età, il canone di tenuta conto sarà pari a 3,75 euro. Però, volendo, puoi nuovamente azzerarlo se sottoscrivi alcuni prodotti finanziari bancari, tipo mutui e assicurazioni.

Apri subito il conto SelfyConto per ottenere quanto detto sopra. Difficilmente altre banche arrivano a offrirti tanto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.