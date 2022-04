Questo Hub USB-C 9-in-1 è veramente completo di tutto: ora in sconto

Può un semplice Hub USB-C rivoluzionarti letteralmente la postazione lavoro? Sì, se parliamo di questa proposta che può essere tua a soli 27,19€, grazie alle offerte di primavera di Amazon. Si tratta di un adattatore 9-in-1 che include veramente di tutto: da porte HDMI a ingressi USB, per non parlare di slot per schede SD, porta ethernet e non solo!

Veloce, versatile, facile da usare: se disponi di un laptop e hai bisogno di estenderne le funzionalità, questo Hub USB sarà la rivoluzione che stavi cercando.

Hub USB-C 9-in-1: tutto ciò di cui hai bisogno, a portata di mano

Andiamo ad elencare prima di tutto cosa include questo Hub USB-C 9-in-1:

Porta Ethernet RJ45 1000M

Jack Audio 3.5mm

Porta PD 3.0 USB-C

Lettore di schede SD da 5GBps

HDMI 4k

USB 2.0 da 480 Mbps

Lettore di schede MicroSD da 5Gbps

2 porte USB 3.0 da 5Gbps

Sì, come hai visto non manca davvero niente. Andiamo però nel dettaglio. Gli slot universali per schede supportano vari formati di memory card, come SD, SDHC, microSD, MMC, SDXC fino a 2 TB. La porta HDMI, invece, supporta risoluzioni fino al 4K a 30Hz o 2K a 60Hz.

Grazie al suo collegamento USB-C è compatibile con Macbook di ultima generazione e qualsiasi altro laptop o tablet USB-C. Puoi anche utilizzarlo con gli smartphone che supportano questo collegamento, in modo da sincronizzare e scambiare facilmente i dati tra il telefono e un dispositivo USB collegato a sua volta direttamente all’hub.

Dal design moderno, elegante e professionale, grazie alla sua struttura in metallo liscia, si abbina perfettamente ai Macbook e a qualsiasi laptop con questo stile. Il corpo in metallo ultrasottile è protetto da una forte dissipazione del calore.

Insomma, al prezzo di soli 27€ ti porti a casa un Hub USB-C Ethernet che fa praticamente di tutto ed espande in maniera importante le funzionalità della tua postazione da lavoro portatile o fissa. Ti consigliamo di approfittarne al più presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.