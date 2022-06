Questo mouse verticale Logitech lo paghi al minimo storico su Amazon

Un mouse verticale Logitech a buon prezzo? È la proposta di cui ti parliamo oggi: grazie ad un nuovo sconto, puoi pagare questo ottimo accessorio al suo minimo storico su Amazon. La promozione è già applicata sul prezzo di listino: venduto e spedito da Amazon, il mouse sarà a casa tua già domani se sei un abbonato a Prime.

Mouse Verticale Logitech: una scelta sempre più di tendenza, ora a un ottimo prezzo

Quella del mouse verticale è più di una moda, si tratta di una necessità sempre più utilizzata da decine di persone per lavorare in maniera più comoda anche per diverse ore al giorno davanti al PC.

In questo caso, la soluzione proposta da Logitech si presenta con una forma verticale a 57 gradi pensata per rilassare i polsi e promuovere una postura più naturale dell’avambraccio, garantendo comfort e produttività sul lavoro che durano per tutto il giorno.

Il mouse, ovviamente senza filo, dispone di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, click silenziosi e una apposita rotella intelligente per uno scorrimento fluido e immediato.

Progettato, sviluppato, testato e approvato secondo i criteri stabiliti dai principali ergonomisti, il mouse verticale Logitech assolve perfettamente alla sua funzione. Si collega in bluetooth o USB a sistemi Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux garantendo un’ampia compatibilità in questo senso. La batteria interna è pensata per durare fino a 2 anni.

Scopri i numerosi vantaggi di questo prodotto innovativo e approfitta dello sconto di Amazon per acquistare il mouse verticale al suo prezzo più basso di sempre. Dopo averlo provato probabilmente non tornerai più indietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.