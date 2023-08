Questo è l'SSD più veloce al mondo, resterete sorpresi!

Il mercato delle soluzioni di archiviazione sta raggiungendo traguardi impensabili fino a poco tempo fa. Man mano che calano i prezzi per i vecchi SSD, l’industria si sposta verso il futuro di tale segmento sviluppando dischi ad alte performance e dall’efficienza energetica elevata. Tra le tante creazioni di ultima generazione, l’SSD PS5026-E26 Max14um Gen5 di Phison era uno dei più attesi dagli addetti ai lavori a causa delle velocità condivise dal produttore al Flash Memory Summit 2023. Ebbene, ora il team di TweakTown ha condotto i suoi test e confermato i dati, definendolo infine l’SSD più veloce al mondo.

Com’è l’SSD più veloce al mondo?

L’SSD PS5026-E26 Max14um Gen5 di Phison per il produttore può raggiungere velocità di lettura sequenziale di 14.175 MB/s e velocità di scrittura sequenziale di 12.471 MB/s. Ebbene, non è così: è meglio. La squadra di TweakTown ha rivelato letture di 14.647 MB/s e scritture di 12.741 MB/s su un sistema con CPU AMD Ryzen 9 7950X, 32 GB di RAM, RTX 3080 personalizzata MSI e scheda madre GIGABYTE X670E AORUS Master. Una build di fascia alta per performance da top di gamma, che è riuscita a sostenere al meglio la potenza dell’SSD Phison.

Considerato che Phison è la prima azienda al mondo a fornire SSD basati sul controller PS5026-E26 con un’interfaccia PCIe 5.0 x4, peraltro sfruttandoli ora a pieno potenziale, si tratta di un traguardo incredibile per il mercato. Raggiungerlo è stato possibile grazie ai dispositivi NAND 3D più veloci di Micron, accompagnato da un sistema di raffreddamento fornito da Frore Systems e incorporato nell’SSD. Nelle peggiori condizioni possibili, a pieno carico sequenziale ha raggiunto temperature massime di 54 gradi. Insomma, un portento!

Per ora è ancora un campione per test specializzati, ma in futuro diventerà realtà per i consumatori di tutto il mondo. Pronti ad acquistarne uno?