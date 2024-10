Guarda in streaming Qui non è Hollywood, sul delitto di Avetrana

Qui non è Hollywood (il titolo originale era Avetrana: Qui non è Hollywood) è in streaming su Disney+. Esce oggi la miniserie sul delitto di Avetrana, con qualche giorno di ritardo rispetto alla data annunciata in un primo momento. Più avanti in questo articolo spiegheremo la ragione del rinvio. La puoi guardare in esclusiva sulla piattaforma.

Delitto di Avetrana: guarda in streaming Qui non è Hollywood

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, è tratta dal libro di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinini che ricostruisce il fatto di cronaca nera che, nell’estate del 2010, ha sconvolto l’Italia intera. Tutto ha inizio quando la giovane Sarah Scazzi esce di casa e scompare misteriosamente. Il suo corpo verrà ritrovato in fondo a un pozzo un mese e mezzo più tardi. I fatti sono raccontati attraverso i punti di vista dei protagonisti della vicenda, la vittima, la cugina Sabrina e zii Cosima e Michele. Due di loro sono in carcere e si professano innocenti, l’altro è libero, ma continua a ribadire di essere l’unico colpevole di quanto accaduto, senza però essere creduto. Da oggi puoi vedere i quattro episodi.

Come accennato in apertura, il titolo è stato cambiato. A meno di 48 ore dal lancio, il Tribunale di Taranto ha imposto la sospensione della messa in onda, accogliendo una richiesta del sindaco di Avetrana, sulla base dell’ipotesi che il riferimento esplicito al comune salentino potesse risultare diffamatorio nei confronti dei suoi abitanti. La piattaforma ha così deciso di modificarlo in Qui non è Hollywood, rinviando l’uscita.

