Google aveva appena compiuto quello che sembrava un piccolo miracolo: far parlare Quick Share con AirDrop, abbattendo il muro che da anni separa Android da iOS nella condivisione di file. Un gesto di pace, un ponte costruito tra ecosistemi tradizionalmente ostili. E poi, come spesso accade quando si cerca di far andare d’accordo due universi incompatibili, qualcosa non ha funzionato.

Quick Share funziona con AirDrop ma disconnette il Wi-Fi dei Pixel 10

Sui Pixel 10, aprire il menu Quick Share disconnette automaticamente il Wi-Fi. Non quando si prova a inviare un file, né quando lo si riceve. Basta semplicemente aprire il menu per scegliere cosa condividere, e puff, lo smartphone si disconnette dalla rete wireless. Un bug che trasforma una funzionalità comoda in una scelta forzata: o compatibilità con AirDrop, o connessione Wi-Fi. Ma non entrambe.

La settimana scorsa Google aveva stupito tutti annunciando che Quick Share, il sistema di condivisione file di Android, era diventato compatibile con AirDrop di Apple. Una notizia che ha fatto scalpore, considerando quanto Apple sia notoriamente gelosa del proprio giardino recintato. Per ora l’interoperabilità è riservata ai Pixel 10, ma Google aveva già promesso di estenderla ad altri dispositivi Android, probabilmente grazie a una partnership con Qualcomm.

Ci si chiedeva se Apple avrebbe provato a sabotare l’iniziativa, magari chiudendo qualche porta sul lato iOS o rendendo la vita difficile a Google. Invece, ironia della sorte, Mountain View è riuscita benissimo a complicarsi la vita da sola. L’aggiornamento che attiva la compatibilità AirDrop porta con sé un bug che sta facendo impazzire i proprietari di Pixel 10.

Diversi utenti hanno segnalato che, appena aprono il menu Quick Share, il loro smartphone si disconnette dalla rete Wi-Fi. Alcuni hanno scoperto che, in queste condizioni, la lista delle reti wireless si svuota quando vanno a controllare nelle impostazioni. La cosa assurda è che non tutti gli utenti soffrono di questo problema, il che rende il bug ancora più sfuggente e difficile da diagnosticare.

E Google latita…

Gli utenti hanno iniziato a segnalare il problema sul forum di aiuto Pixel Phone, come si fa quando qualcosa non funziona. Un esperto prodotto ha chiuso il thread e li ha mandati sul Google Issue Tracker, il sistema ufficiale per segnalare bug. Ma quelli che si erano rivolti direttamente all’Issue Tracker sono stati rispediti al forum Pixel Phone. Un ping pong dove il problema rimbalza da una parte all’altra senza che nessuno se ne prenda la responsabilità. E ulteriore beffa al danno, un rappresentante Google ha marcato il problema come “non sarà corretto (obsoleto)”. Quindi tocca arrangiarsi.

I colleghi di Android Authority hanno provato a contattare Google per chiedere spiegazioni e sapere se è in arrivo una correzione, ma finora non hanno ricevuto risposta. Nel frattempo, alcuni utenti hanno scoperto che disinstallare l’aggiornamento dell’estensione Quick Share risolve il bug del Wi-Fi. Peccato che in questo modo si perda anche la tanto sbandierata compatibilità con AirDrop.

E così quella che doveva essere una vittoria dell’interoperabilità si è trasformata in un compromesso goffo, dove si deve scegliere quale funzionalità sacrificare.