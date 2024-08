Rafforza la tua sicurezza online con Norton 360 e il dark web monitoring

Sicurezza online è la parola d’ordine di questi tempi. Un antivirus potente non basta più per proteggerti e permetterti di dormire sonni sereni. I virus e le minacce informatiche sono diventati creature strane e imprevedibili, evolvendosi come i Pokémon, ma senza il fascino di Pikachu. Ecco allora che servono strumenti più moderni e completi.

Norton 360 Deluxe è un vero e proprio kit di sopravvivenza nel Web. Questo piano all-in-one include un sistema antivirus potente e una VPN premium. Attualmente è anche scontato del 66% per il primo anno di abbonamento. Pagherai soltanto 2,92 euro al mese per un anno.

Migliora la tua sicurezza online con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe si fa notare davvero quando si tratta di protezione in tempo reale. L’antivirus non solo blocca le minacce prima che possano fare danni, ma protegge anche i tuoi dati finanziari quando navighi online. La VPN ti permette di muoverti agilmente nella giungla del web, mantenendo sempre il tuo anonimato.

Una delle migliori cose di questo pacchetto è il backup nel cloud. Salvare file e documenti dentro lo spazio virtuale di 50 GB è una vera e propria polizza d’assicurazione contro attacchi ransomware e guasti al disco rigido. Hai perso tutti i dati durante un blackout? Tranquillo, il tuo backup nel cloud ti salverà.

Altra grande funzionalità è il monitoraggio del Dark Web. Norton 360 tiene d’occhio il luogo oscuro dove si annidano i peggiori cybercriminali. In caso di leak dei dati, Norton ti avviserà, permettendoti di agire immediatamente. Per usufruire dell’offerta sul piano Deluxe di Norton 360, basta fare un rapido salto sul sito ufficiale di Norton Antivirus e seguire le istruzioni.

La sicurezza online è una cosa seria, ma con Norton 360 non dovrai rinunciare a vivere avventure digitali con il cuore più leggero. Ora, clicca sul bottone qui sotto e abbonati subito, perché lo sconto del 66% durerà ancora per poco.