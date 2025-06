La RAI accende un nuovo canale in HD sul digitale terrestre

Sono ore di grandi aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre dove, ancora una volta, la RAI ha acceso un nuovo canale in alta definizione. In pratica, un canale è passato all’HD per molti utenti, ma non per tutti. Cosa è successo nello specifico?

Rai 3 TGR Abruzzo, disponibile in alcune fasce orarie specifiche sulla LCN 3 e in forma univoca alla LCN 816 ora trasmette in alta definizione, con una risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel. Proprio per questo adesso l’identificativo è stato aggiornato in Rai 3 TGR Abruzzo HD.

Questo canale regionale della RAI è disponibile all’interno del RAI MUX MR 3. Questo significa che tutti i canali appartenenti al multiplex in questione possono essere sintonizzati solo all’interno delle Regioni Italiane di Abruzzo e Molise. Se vivi in una di queste zone effettua una sintonizzazione automatica di canali del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: si aggiorna il RAI MUX MR 3

Ecco come si presenta adesso il RAI MUX MR 3 del digitale terrestre che ha acceso Rai 3 TGR Abruzzo HD in alta definizione.

LCN 1 – Rai 1 HD

LCN 2 – Rai 2 HD

LCN 3 – Rai 3 TGR Abruzzo HD

LCN 3 – Rai 3 TGR Molise

LCN 3 – Rai 3 TGR Lazio

LCN 48 – Rai News 24

LCN 103 – Rai 3 HD

LCN 548 – Rai News 24

LCN 815 – Rai 3 TGR Lazio

LCN 816 – Rai 3 TGR Abruzzo HD

LCN 817 – Rai 3 TGR Molise

Inoltre, ecco tutti i TGR Rai disponibili sulla piattaforma digitale terrestre in Italia.