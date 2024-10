RaiPlay in streaming dall'estero? Ecco il modo che pochi rivelano

La piattaforma RaiPlay è un piccolo gioiello Made in Italy dedicato all’intrattenimento, alla cultura e all’informazione. Il suo catalogo include film, serie TV, show, concerti, spettacoli teatrali, le repliche dei programmi trasmessi ogni giorno, eventi sportivi, notiziari e molto altro ancora. Forse non lo sai, ma puoi accedere e guardare tutto anche se ti trovi all’estero, grazie a una soluzione come quella proposta da NordVPN (guarda l’offerta). Qui è dove ti spieghiamo il funzionamento.

Tutto il catalogo di RaiPlay in streaming dall’estero: ecco come

Il metodo da utilizzare è semplice e alla portata di chiunque, anche senza alcuna conoscenza tecnica. Devi solo collegarti a un server italiano tra quelli presenti nella Virtual Private Network, prima di connetterti al servizio di Rai: in questo modo, lo farai navigando con un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, come se ti trovassi a Milano, a Roma o a Palermo, evitando qualsiasi blocco a livello geografico o territoriale. Per saperne di più sulla tecnologia, dai uno sguardo al sito dedicato.

Con lo streaming su RaiPlay puoi guardare ad esempio le partite della nazionale di calcio, i programma di intrattenimento come i quiz serali trasmessi in TV, i talk show, gli approfondimenti e i TG per rimanere sempre aggiornato su cosa accade in Italia e nel mondo, in diretta oppure on-demand. Ci sono anche tanti canali tematici per bambini e molto altro ancora.

