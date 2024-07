Ransomware 2.0: la soluzione Norton contro i ricatti digitali

I ransomware 2.0 sono una delle minacce più pericolose nell’ambito del cyber crimine. In concreto, rappresentano un’evoluzione della prima tipologia di malware: oltre alla crittografia dei dati, si aggiunge ora una doppia estorsione, al fine di costringere la vittima a pagare il riscatto. Le più colpite sono le aziende, purtroppo però pagano un caro prezzo anche gli utenti privati.

Alla base del successo dei ransomware 2.0 c’è la cosiddetta double extortion, di gran lunga più persuasiva rispetto alla minaccia di compromissione dei propri dati attraverso ransomware. Se prima, infatti, ci si poteva affidare a un sistema di backup offline, la minaccia di pubblicare dati personali e sensibili rappresenta un salto qualitativo in avanti importante.

