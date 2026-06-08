Un raro parassita carnivoro sta minacciando il Texas

Per la prima volta dal 1966, è stata confermata la presenza di un raro parassita carnivoro nel Texas Meridionale. Questa notizia, che sta facendo il giro del mondo, non è certo adatta ai “deboli di cuore” e a chi è facilmente impressionabile. Fortunatamente al momento questa mosca della carne del nuovo mondo sta minacciando “solo” l’industria bovina statunitense. Gli esperti parlano di “un’infestazione delle sue larve carnivore “.

A confermare questo per la prima volta dal 1966 è stato il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. “Il Segretario all’Agricoltura Brooke Rollins ha dichiarato che il caso riguarda un vitello di 3 settimane a La Pryor, in Texas, a circa 80 chilometri dal confine con il Messico. Il veterinario statale del Texas, Bud Dinges, ha affermato di aver istituito una zona di quarantena di 20 chilometri, vietando lo spostamento di qualsiasi animale a sangue caldo, compresi gli animali domestici, al di fuori di tale zona senza un’ispezione“, si legge in AP News.

Quanto è grave la minaccia di questo parassita carnivoro

Al momento, secondo quanto dichiarato da Rollins, non sono stati rilevati altri casi di questo parassita carnivoro negli Stati Uniti. Inoltre, i funzionari, nonostante le larve rappresentino una minaccia per l’allevamento zootecnico, non possono infestare gli alimenti. Infine, hanno precisato anche che “con un trattamento adeguato, anche il vitello infestato dovrebbe guarire“.

“Non c’è motivo di credere che questa incursione porterà all’insediamento del parassita nel nostro Paese“, ha tranquillizzato Rollins. Nondimeno, Stephen Diebel, allevatore texano e presidente della Texas & Southwestern Cattle Raisers Association, ha aggiunto che le piccole ferite di questa mosca possono mettere a rischio il bestiame. Infatti, se non viene trattata adeguatamente, questa infestazione può essere fatale.

Edward Burgess, entomologo dell’Università della Florida, ha dichiarato: “È difficile stargli dietro a causa della velocità con cui quella mosca si muove e si rigenera“. Nello specifico, questo parassita carnivoro si riproduce velocemente e viene trasportato gratuitamente in vaste aree dai suoi ospiti selvatici come i cervi.