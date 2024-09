Raspberry Pi 5 4GB: sconto raro su Amazon, occasione da non perdere

Ci è voluto un po’ di tempo, ma adesso il Raspberry Pi 5 da 4GB è tornato in offerta su Amazon ad un prezzo così interessante che non si vedeva da tempo: 55,04 euro invece del prezzo medio di 78,41 al quale veniva venduto negli ultimi mesi.

Raspberry Pi 5: a cosa serve e come funziona

Il Raspberry Pi 5 è, in buona sostanza, un mini computer molto versatile che puoi sfruttare per tanti progetti professionali, ma anche per semplici hobby. Parliamo della base di partenza di uno strumento destinato a diventare una piattaforma potente e accessibile per sperimentazione, programmazione e altro ancora.

Ad esempio, puoi utilizzarlo come Media Center installando un apposito software con cui riprodurre film, musica e video in streaming direttamente sulla TV. In alternativa, può essere utilizzato come un piccolo server per gestire servizi domestici come un cloud personale, un server di stampa e così via.

Per gli appassionati di videogiochi è un ottimo strumento per il retrogaming, diventando di fatto una console retrò perfetta per divertirti con i grandi titoli del passato. Poi potremmo citare volendo anche i tanti progetti di domotica e robotica a cui potresti dar vita, senza contare la possibilità di renderlo una stazione di sviluppo software personalizzata.

Insomma, l’unico limite sarà davvero la tua creatività: approfitta di questo sconto su Amazon e inizia a sperimentare. Raspberry Pi 5 da 4GB è tuo a soli 55,04 euro.