Raspberry Pi si aggiorna: nuovo kernel Linux e tante novità minori

Lo scorso 3 maggio 2023 Raspberry Pi ha rilasciato l’aggiornamento del mese per l’omonimo sistema operativo, a giusto due mesi dal lancio dell’iterazione precedente. Vediamo le novità chiave di questo update, sebbene non ne figurino molte al di fuori del nuovo kernel Linux e delle consuete correzioni di bug.

Raspberry Pi si aggiorna

L’update di Raspberry Pi in questione costituisce perlopiù una versione di manutenzione, senza modifiche particolarmente importanti eccetto per il passaggio dal kernel Linux 5.15.84 al 6.1.21, versioni utilizzate principalmente al fine di correggere problemi tecnici di vario genere. In questo frangente notiamo in particolare la risoluzione dei disguidi con i server DPMS e i crash dei server stessi nel caso in cui si passi dallo schermo verticale a quello orizzontale, o viceversa.

Arrivano dunque fix per libcamera, libcamera-apps e picamera2, mentre RealVNC server e RealVNC viewer passano rispettivamente alle versioni 7.0.1.49073 e 7.0.1.48981.

Ancora, Chromium passa alla versione 113.0.5672.59; Mathematica si aggiorna alla versione 13.2.1; e Matlab salta alla iterazione numero 23.1.0. Infine, il noto lettore video VLC riceve una patch di accelerazione hardware.

Il sistema operativo aggiornato funzionerà con tutti i modelli di Raspberry Pi, dal modello B originale da 256 MB nel 2012 fino al modello B Raspberry Pi 4. L’installazione può essere effettuata tramite Raspberry Pi Imager o scaricando direttamente il file IMG utilizzando uno strumento come Etcher o Rufus.

