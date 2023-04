Sony investe in Raspberry Pi, nel nome dell'IA

Nuova stretta di mano annunciata tra Sony (più precisamente Sony Semiconductor Solutions Corporation) e Raspberry Pi (Raspberry Pi Ltd), due realtà con già all’attivo una collaborazione. Attraverso un investimento strategico, la società giapponese diventa così azionista di minoranza e conferma il proprio impegno finalizzato a fornire alla community globale una piattaforma per lo sviluppo, anche e soprattutto nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Il nostro obiettivo è fornire valore a una moltitudine di industria e sostenerle nella risoluzione dei problemi attraverso l’uso della nostra innovativa tecnologia IA, realizzata attorno ai sensori di immagine.

Il perché dell’investimento Sony in Raspberry Pi

In termini concreti, Raspberry Pi potrà integrare la piattaforma AITRIOS per l’edge computing all’interno delle proprie schede, mettendola infine a disposizione degli utenti finali per funzionalità inerenti a operazioni come il riconoscimento facciale. L’elaborazione potrà avvenire in locale, dunque senza far leva sui server remoti nei data center e riducendo di conseguenza i tempi di attesa (oltre che tutelando la privacy togliendo di mezzo la trasmissione dei dati), una prospettiva particolarmente utile negli scenari della Internet of Things: si pensi ad esempio ai sistemi delegati alla sorveglianza o alla sicurezza. Il sito ufficiale cita altri casi d’uso inerenti al monitoraggio dei magazzini, al conteggio dei clienti nei punti vendita e alla lettura delle targhe.

Come anticipato, non si tratta del primo accordo siglato da Sony e Raspberry Pi. La società nipponica ha infatti già fornito i sensori IMX per i Camera Module e aiutato il partner ad allestire le proprie linee di produzione in territorio britannico. Chiudiamo con le parole del CEO Eben Upton, che di fatto anticipano l’arrivo di nuove schede, senza comunque fornire alcuna informazione in merito a specifiche o tempistiche.