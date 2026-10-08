Raspberry Pi Desktop: nuova versione per PC e Mac

Circa un mese fa è stato annunciato l’aggiornamento per il famoso single-board computer. L’azienda britannica ha ora comunicato la disponibilità di una nuova versione di Raspberry Pi Desktop per PC e Mac, dopo circa quattro anni di attesa. Gli utenti possono scaricare l’immagine ISO direttamente dal sito ufficiale o tramite Torrent.

Raspberry Pi Desktop basata su Debian 13 Trixie

Simon Long, Senior Principal Software Engineer di Raspberry Pi, ha ricordato come è nata l’idea di rilasciare Raspberry Pi Desktop per PC e Mac nel 2016. L’ingegnere ha evidenziato però che l’azienda guadagna dalla vendita dei piccoli computer, quindi lo sviluppo della versione per PC e Mac è stato sospeso per mancanza di tempo. Dopo circa quattro anni è finalmente arrivata la nuova distribuzione basata su Debian 13 Trixie (kernel 6.12). È compatibile solo con processori Intel, quindi serve un vecchio MacBook (il supporto per i chip Apple è ancora sperimentale).

Raspberry Pi Desktop per PC e Mac include tutte le novità della versione per il single-board computer, come il centro di controllo e la nuova dock. È stato inoltre aggiunto il client Raspberry Pi Connect che consente di controllare un PC o un Mac su cui è in esecuzione il Desktop.

Il funzionamento è identico a quello su Raspberry Pi. L’unica differenza è che, durante la configurazione, verrà chiesto di assegnare un nome identificativo al dispositivo, passaggio non necessario su Raspberry Pi, dove viene invece utilizzato un ID hardware univoco. Il nome scelto apparirà nell’elenco dei dispositivi visualizzato accedendo al sito web di Connect, permettendo di utilizzare la condivisione dello schermo o il terminale remoto sul dispositivo.

Raspberry Pi Desktop per PC e Mac è disponibile come immagine live. È quindi sufficiente creare una pen drive di boot USB. Quando richiesto è possibile scegliere l’opzione “run with persistence” (esegui con persistenza), in modo da salvare tutte le modifiche sulla pen drive. Lo stesso menu offre anche la possibilità di ripristinare la persistenza. Scegliendo questa opzione, le modifiche verranno eliminate e la pen drive tornerà allo stato dell’immagine originale pulita.

Dopo aver avviato Raspberry Pi Desktop è possibile scegliere di installarlo su disco, lanciando il programma di installazione standard di Debian (Calamares) tramite il collegamento sul desktop o la voce “Installa Raspberry Pi OS” nella categoria “Strumenti di sistema” del menu principale.