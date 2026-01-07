Ray-Ban Meta: si possono scrivere messaggi nell'aria con le dita

Meta ha appena annunciato al CES che si potranno scrivere messaggi di WhatsApp tracciando lettere invisibili nell’aria con le dita. La funzione sarà rilasciata sui Ray-Ban Display.

Ray-Ban Display: scrittura virtuale e lettura degli appunti nelle lenti

La nuova funzione si chiama scrittura a mano tramite EMG, elettromiografia, per chi ama i termini tecnici, e funziona con la Meta Neural Band, quel braccialetto che rileva i movimenti muscolari del polso e della mano. Si muovono le dita come se si stesse scrivendo su una superficie immaginaria, la banda cattura i segnali elettrici dei muscoli, traduce i movimenti in lettere, e il messaggio appare magicamente sugli schermi dei contatti WhatsApp o Messenger.

L’aspetto interessante di questa funzione è che si può scrivere su qualsiasi superficie. Il tavolo del bar. La propria gamba, persino in aria. La Neural Band non si preoccupa di dove si scrive, legge solo i movimenti muscolari che si fanno per tracciare le lettere.

È intuitivo nel senso che si fa letteralmente il gesto di scrivere, che è qualcosa che il cervello sa fare senza pensarci. Ma è anche un pelo strano, perché si scrivono messaggi su superfici che non registrano niente, affidandosi a un braccialetto che interpreta le contrazioni dei muscoli e le trasforma in testo digitale.

Immaginiamo la scena: si è su un autobus affollato, non si può tirare fuori il telefono perché si hanno le mani occupate con le borse della spesa, e si deve mandare un messaggio urgente. Si appoggia il dito sul sedile accanto a sé e si inizia a scrivere lettere invisibili. All’esterno potrebbe sembrare una cosa folle, ma al proprio interlocutore su WhatsApp arriverà un messaggio perfettamente normale.

La funzione è attualmente in fase di accesso anticipato su WhatsApp e Messenger, perciò non tutti potranno provarla immediatamente ma che Meta sta iniziando a distribuirla gradualmente per testare come funziona nel mondo reale.

Lettura degli appunti sugli occhiali

La seconda novità è una funzione teleprompter, una sorata di gobbo elettronico visibile direttamente sulle lenti degli occhiali. Si possono copiare note dal telefono in schede di testo personalizzabili che appaiono nel proprio campo visivo mentre si parla.

È pensato per situazioni tipo presentazioni, discorsi, riunioni dove si vuole avere i punti chiave a portata di mano senza dover guardare costantemente il telefono o i fogli. Si tengono gli occhi sulla platea, ma sulle lenti degli occhiali scorrono i punti chiave del discorso come se si fosse un presentatore televisivo professionale.

La Neural Band permette di scorrere tra le varie schede con i gesti della mano. Non si devono toccare gli occhiali, non su deve tirare fuori il telefono. Basta fare un piccolo movimento con le dita, probabilmente qualcosa di discreto che nessuno nota, e la scheda successiva appare sulle lenti.

È una funzione che potrebbe essere incredibilmente utile per alcune persone, come presentatori, insegnanti, chiunque debba parlare in pubblico e ha paura di dimenticare i punti chiave. Il rilascio avverrà gradualmente a partire da questa settimana.

Navigazione pedonale in quattro nuove città

La terza novità è meno spettacolare ma più praticamente utile: la funzione di navigazione pedonale ora supporta quattro nuove città americane, Denver, Las Vegas, Portland e Salt Lake City. Pedestrian Navigation è esattamente quello che promette: indicazioni stradali per chi cammina, visualizzate direttamente sugli occhiali invece che sul telefono.