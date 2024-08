Reader di ElevenLabs ora disponibile a livello globale

ElevenLabs, la startup che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale per la sintesi vocale, ha creato un’applicazione chiamata Reader che converte il testo scritto in voce, permettendo di ascoltare contenuti al posto di leggerli.

Fino ad ora Reader era disponibile solo in alcuni Paesi, ma ElevenLabs ha appena annunciato il lancio globale dell’app, rendendola accessibile ovunque nel mondo. L’app supporta ben 32 lingue diverse, e consente agli utenti di caricare qualsiasi contenuto testuale, dagli articoli ai documenti PDF fino agli e-book, e di ascoltarlo in una varietà di lingue e voci.

Reader di ElevenLabs per ascoltare i testi

Con l’espansione globale, Reader supporta ora una vasta gamma di lingue, tra cui portoghese, spagnolo, francese, hindi, tedesco, giapponese, arabo, coreano, italiano, tamil e svedese. Questo impressionante elenco di lingue supportate dimostra l’impegno di ElevenLabs nel rendere la tecnologia accessibile a un pubblico diversificato e internazionale.

Ciò significa che l’utente può selezionare la lingua preferita e ascoltare la lettura di testi tradotti automaticamente nella lingua scelta. Ad esempio un italiano può inserire un testo in inglese e ascoltarne la lettura in italiano oppure un francese può ascoltare contenuti in spagnolo.

Un unicorno tecnologico in ascesa

ElevenLabs ha guadagnato lo status di unicorno all’inizio di quest’anno, dopo aver raccolto un impressionante finanziamento di 80 milioni di dollari da investitori di alto profilo come Andreessen Horowitz. Questo traguardo testimonia il potenziale e l’innovazione che l’azienda porta nel settore delle tecnologie vocali basate sull’intelligenza artificiale.

Oltre all’app Reader, ElevenLabs fornisce un’API potente che le aziende possono utilizzare per una varietà di casi d’uso, dal doppiaggio al text-to-speech. L’azienda vanta collaborazioni di alto profilo, gestendo le interazioni vocali su Rabbit r1 e le funzioni di sintesi vocale su piattaforme come il motore di ricerca AI Perplexity e le app audio PocketFM e KukuFM.

Le voci delle star di Hollywood nell’app Reader di ElevenLabs

Per arricchire ulteriormente l’esperienza dell’app Reader, ElevenLabs ha aggiunto centinaia di nuove voci dalla sua vasta libreria, adatte a diverse lingue. L’azienda ha persino concesso in licenza le voci di attori leggendari come Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier, portando un tocco di Hollywood all’interno dell’app.

Alla base di questi progressi c’è il modello Turbo v2.5 di ElevenLabs, rilasciato il mese scorso. Questo modello all’avanguardia riduce la latenza della conversione text-to-speech e migliora la qualità complessiva, garantendo un’esperienza utente senza interruzioni e di alta qualità.

Distinguersi in un mercato competitivo

Mentre ElevenLabs si fa strada nel mercato delle app di lettura vocale, affronta una concorrenza agguerrita da parte di player affermati come Speechify, Pocket di Mozilla e Audm del New York Times. Tuttavia, l’azienda prevede di distinguersi aggiungendo funzionalità uniche all‘app Reader, come il supporto offline e la possibilità di condividere frammenti audio.