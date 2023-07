Realizza il tuo primo brano con Music Maker

Ti piace produrre musica ma non hai mai trovato uno strumento semplice da utilizzare e che potesse, dunque, adattarsi alle tue conoscenze? Magix mette a tua disposizione uno strumento adatto a te! Con Music Maker puoi produrre canzoni senza avere alcuna esperienza e senza dover guardare tutorial per ore.

Adori ascoltare musica ma la tua passione è anche quella di produrla? Music Maker nasce come software per tutti coloro che adorano creare musica in modo semplice e moderno. Cosa c’è di meglio di avere un alleato come questo per poter semplificare tutti i processi di produzione?

Anche se non hai mai utilizzato un software come Music Maker non devi preoccuparti perché il suo obiettivo è proprio quello di essere uno strumento di supporto e di semplificazione per la produzione di musica.

Music Maker ti permette di mixare e abbinare qualsiasi genere: le soundpool rendono questo software semplicissimo da usare. Nel dettaglio, ogni soundpool contiene una varietà di loop basati su campioni in 7 livelli di intonazione. I loop sono inoltre suddivisi per genere e offrono collezioni di loop che suonano bene insieme.

Music Maker renderá unica ogni tua creazione perché si occuperà di adattare i livelli di intonazione, la velocità e il ritmo.

Una volta che Music Maker sará sul tuo dispositivo potrai iniziare subito a creare la tua musica: per creare la tua canzone, inizia a sfogliare i suoni di qualsiasi stile musicale. Per farlo, ti basta scegliere alcuni loop e trascinarli nella timeline. Music Maker è infatti in grado di fonderli automaticamente.

Utilizza Music Maker 2024 Free oppure acquista Music Maker 2024 Premium al costo di 59.99 euro. Se vuoi un servizio del tutto professionale puoi scegliere l’opzione disponibile al costo di 149 euro di Music Maker 2024 Premium (Loops Unlimited).

Che aspetti? Potrai finalmente divertirti a creare nuova musica perché le funzioni di Music Maker faranno si che il tuo suono possa competere con produzioni professionali grazie ad effetti essenziali per voce, chitarra e batteria.

