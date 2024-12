Realizza il tuo prossimo sogno con il prestito personale online Agos

Se hai bisogno di un aiuto finanziario per esaudire il tuo sogno, che sia una vacanza all’estero o l’anticipo per il noleggio a lungo termine di un’auto, una delle soluzioni migliori è richiedere un prestito personale online. A questo proposito ti segnaliamo Agos, la società finanziaria appartenente al gruppo Crédit Agricole e a Banco BPM specializzata nell’erogazione di prestiti online.

Il modulo online messo a disposizione da Agos consente di scegliere l’importo che si desidera richiedere, la durata del prestito e l’aggiunta o meno dell’assicurazione. Grazie all’interfaccia semplice e intuitiva, per richiedere un prestito sono sufficienti pochi minuti, con una pratica che inizia e termina online.

Come richiedere un prestito personale online Agos

Per richiedere un prestito personale online con la società Agos per prima cosa occorre collegarsi alla pagina del preventivo. Fatto questo, bisogna inserire l’importo che si desidera, compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. Il passaggio seguente consiste nella scelta della durata del prestito: anche in questo caso si può scegliere tra un minimo di 12 rate e un massimo di 120 rate (10 anni, ndr). Non resta infine che scegliere il prestito con o senza assicurazione. Quest’ultima tutela il finanziamento in caso di imprevisto (non è disponibile per gli utenti che hanno compiuto più di 75 anni).

Ipotizziamo di richiedere un prestito personale di 6.000 euro da restituire in 3 anni (36 mesi, ndr). Il preventivo di Agos restituisce una rata senza assicurazione pari a 190,70 euro al mese (TAN 7,95% e TAEG 10,61%), mentre la rata con assicurazione è pari a 200,23 euro (TAN 7,95% e TAEG 10,50%).

La richiesta di preventivo per un prestito personale online può essere presentata tramite questa pagina del sito ufficiale Agos.