 Realizza il tuo sito e-commerce in pochi minuti da 1€ al mese con IONOS
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Realizza il tuo sito e-commerce in pochi minuti da 1€ al mese con IONOS

Grazie a IONOS e alle sue incredibili funzionalità, con intelligenza artificiale inclusa, realizzi il tuo sito e-commerce in pochi minuti.
Realizza il tuo sito e-commerce in pochi minuti da 1€ al mese con IONOS
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Grazie a IONOS e alle sue incredibili funzionalità, con intelligenza artificiale inclusa, realizzi il tuo sito e-commerce in pochi minuti.
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Realizza il tuo sogno a partire da 1 euro al mese! Cosa stai aspettando? Questo è il momento di dare forma reale al tuo progetto. Grazie a IONOS e alle funzionalità, con inclusa l’intelligenza artificiale al tuo servizio, potrai realizzare il tuo sito e-commerce in pochi minuti, proprio come desideri tu, senza dover pagare migliaia di euro e senza dover avere capacità informatiche.

Crea il tuo e-commerce con IONOS

Con oltre 7 milioni di clienti in tutto il mondo, IONOS è tra le migliori scelte per realizzare il tuo negozio online di successo. Curalo nei minimi dettagli, descrivendo come dovrà risultare alla funzionalità di intelligenza artificiale. Modificalo per raggiungere i risultati che ti eri prefissato. E grazie alla opzioni di marketing e zero costi di transazione sei subito in partita con tantissimi vantaggi dalla tua parte.

E se hai qualche problema o richiesta sappi che è a tua completa disposizione un team di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in italiano e un consulente personale che ti conoscerà alla perfezione. Con IONOS hai proprio tutto per realizzare il tuo sito e-commerce in pochi minuti, portarlo velocemente al successo e risparmiare anche una volta che è online e in funzione.

Quale piano IONOS scegliere per realizzare il tuo sito e-commerce

Quale piano IONOS devi scegliere per realizzare il tuo sito e-commerce? Dipende dalle tue esigenze e dalle dimensioni del negozio online che vuoi realizzare e gestire. Ad ogni modo, puoi sempre effettuare un upgrade in qualsiasi momento per aumentare funzionalità, dimensioni e opzioni.

Con 1 euro al mese, grazie al 97% di sconto, hai incluso:

  • Fino a 5.000 articoli e prodotti digitali (max 1 GB ciascuno)
  • Dominio incluso per il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Intelligenza competitiva con marketingRadar
  • Statistiche con SiteAnalytics
  • Gestione negozio tramite app
  • Campagne Google Ads, Remarketing e Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
Crea il tuo e-commerce con IONOS

Con 32 euro al mese, grazie al 51% di sconto, hai incluso:

  • Fino a 10.000 articoli e prodotti digitali (max 1 GB ciascuno)
  • Dominio incluso per il 1° anno
  • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • Statistiche avanzate con SiteAnalytics Plus
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Campagne Google Ads, Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
  • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
  • Impostazioni SEO avanzate
  • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
Crea il tuo e-commerce con IONOS

Con 42 euro al mese, grazie al 54% di sconto, hai incluso:

  • Articoli e prodotti digitali illimitati (fino a 10 GB ciascuno)
  • Dominio incluso per il 1° anno
  • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • Statistiche avanzate con SiteAnalytics Plus
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Campagne Google Ads, Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
  • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
  • Impostazioni SEO avanzate
  • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
  • Sconti per grandi quantità, gruppi di clienti e promozioni avanzate

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 set 2026
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