Realizza il tuo sito e-commerce in pochi minuti da 1€ al mese con IONOS

Realizza il tuo sogno a partire da 1 euro al mese! Cosa stai aspettando? Questo è il momento di dare forma reale al tuo progetto. Grazie a IONOS e alle funzionalità, con inclusa l’intelligenza artificiale al tuo servizio, potrai realizzare il tuo sito e-commerce in pochi minuti, proprio come desideri tu, senza dover pagare migliaia di euro e senza dover avere capacità informatiche.

Con oltre 7 milioni di clienti in tutto il mondo, IONOS è tra le migliori scelte per realizzare il tuo negozio online di successo. Curalo nei minimi dettagli, descrivendo come dovrà risultare alla funzionalità di intelligenza artificiale. Modificalo per raggiungere i risultati che ti eri prefissato. E grazie alla opzioni di marketing e zero costi di transazione sei subito in partita con tantissimi vantaggi dalla tua parte.

E se hai qualche problema o richiesta sappi che è a tua completa disposizione un team di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in italiano e un consulente personale che ti conoscerà alla perfezione. Con IONOS hai proprio tutto per realizzare il tuo sito e-commerce in pochi minuti, portarlo velocemente al successo e risparmiare anche una volta che è online e in funzione.

Quale piano IONOS scegliere per realizzare il tuo sito e-commerce

Quale piano IONOS devi scegliere per realizzare il tuo sito e-commerce? Dipende dalle tue esigenze e dalle dimensioni del negozio online che vuoi realizzare e gestire. Ad ogni modo, puoi sempre effettuare un upgrade in qualsiasi momento per aumentare funzionalità, dimensioni e opzioni.

Con 1 euro al mese, grazie al 97% di sconto, hai incluso:

Fino a 5.000 articoli e prodotti digitali (max 1 GB ciascuno)

(max ciascuno) Dominio incluso per il 1° anno

per il 1° anno Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati

integrati Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Intelligenza competitiva con marketingRadar

Statistiche con SiteAnalytics

Gestione negozio tramite app

Campagne Google Ads, Remarketing e Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

integrato Generatore di testi IA

Con 32 euro al mese, grazie al 51% di sconto, hai incluso:

Fino a 10.000 articoli e prodotti digitali (max 1 GB ciascuno)

(max ciascuno) Dominio incluso per il 1° anno

per il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

e su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati

integrati Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

Statistiche avanzate con SiteAnalytics Plus

Gestione del negozio online tramite app

Campagne Google Ads, Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA

Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti

per i prodotti Impostazioni SEO avanzate

Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard

Con 42 euro al mese, grazie al 54% di sconto, hai incluso:

Articoli e prodotti digitali illimitati (fino a 10 GB ciascuno)

(fino a ciascuno) Dominio incluso per il 1° anno

per il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

e su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati

integrati Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

Statistiche avanzate con SiteAnalytics Plus

Gestione del negozio online tramite app

Campagne Google Ads, Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA

Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti

per i prodotti Impostazioni SEO avanzate

Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard

Sconti per grandi quantità, gruppi di clienti e promozioni avanzate