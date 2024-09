Realme 12 Pro: display curvo e fotocamera telescopica in ottimo sconto su Amazon

Realme 12 Pro 5G è un midrange che sembra parlare però una lingua di un livello superiore: uno smartphone dall’ottima scheda tecnica che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 279,99 euro, con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento a rate tramite Cofidis al checkout.

Realme 12 Pro 5G: display al top e ottime foto

Realme 12 Pro 5G punta a sorprenderti con un’esperienza fotografica avanzata data dalla sua fotocamera telescopica per ritratti e al sensore Sony IMX882 con stabilizzazione ottica (OIS): una combinazione strepitosa per darti foto dalla qualità professionale.

L’algoritmo MasterShot omnifocale fa il resto per un risultato finale che si traduce in immagini nitide e dettagliate in ogni situazione.

A esaltarle sarà lo display curvo da 120Hz, arricchito dalla tecnologia Pro-XDR per migliorare la qualità dei colori e dei contrasti. Con una luminosità di picco fino a 950 nit e un sistema di attenuazione PWM a 2.160 Hz, protegge i tuoi occhi, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Bellissimo il design, ispirato agli orologi di lusso, grazie alla sua finitura Submarine Blue che gli regala eleganza e stile. La batteria da 5000mAh ti offre poi un’autonomia a lunga durata, da sfruttare al meglio anche grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W.

Completano il quadro il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, unito agli 8GB di RAM e ai 256GB di storage, per prestazioni elevate, multitasking fluido e tanto spazio di archiviazione. Tutto questo a soli 279,99 euro, anche a rate.