Realme 9 Pro+ è PAZZESCO: adesso in super sconto con le Offerte Prime

Realme 9 Pro+ 5G è un ottimo smartphone Android con caratteristiche top di gamma. Adesso lo trovi in promozione su Amazon grazie alle Offerte Esclusive Prime. Acquistalo a soli 310,04 euro, invece di 399,99 euro, e fai l’affare del giorno.

Dotato di 6GB di RAM potrai utilizzare tutte le app che vuoi e in contemporanea senza rallentamenti. Inoltre, i 128GB di memoria interna di cui è dotato ti permettono l’installazione delle tue app preferite e l’archiviazione dei file multimediali.

Realme 9 Pro+ è l’offerta che SPACCA su Amazon

Occasione irrinunciabile quella firmata Realme 9 Pro+ qui su Amazon con le Offerte Esclusive Prime. Afferrala al volo mettendo nel carrello questo smartphone a soli 310,04 euro, invece di 399,99 euro. Puoi decidere anche di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Il suo design mutevole alla luce è particolare e gli conferisce un’eleganza unica. Il processore MediaTek Dimensity 920 5G spinge le prestazioni oltre ogni limite, anche per il gaming. La ricarica rapida da 60W riduce i tempi di caricamento della batteria. Il display Super AMOLED da 90Hz fornisce estrema fluidità e dettagli perfetti.

Inutile dire altro se non di acquistare subito il Realme 9 Pro+ 5G a soli 310,04 euro, invece di 399,99 euro. Con Cofidis, al momento del check out puoi pagare in comode rate a tasso zero senza problemi per non pesare troppo sulle tue finanze.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.