realme c65: a SOLI 134€ lo smartphone è quasi REGALATO

Oggi al suo prezzo minimo storico, realme C65 è la scelta giusta se stai cercando uno smartphone che sappia unire design e prestazioni, ma al tempo stesso economico. Non lasciarti sfuggire l’offerta dell’e-commerce che oggi lo rende acquistagile a soli 134 euro, una spesa davvero irrisoria se si considerano le caratteristiche integrate. È perfetto per lo streaming così come per navigare e per giocare in mobilità.

realme c65 (8/256 GB): le specifiche dello smartphone

Il sistema operativo è ovviamente Android, con la versione 14 preinstallata, interfaccia personalizzata realme UI 5.0 e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, concentriamo l’attenzione sul display da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz per una fluidità senza compromessi, sul processore octa core MediaTek Helio G85 affiancato da 6 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB), sulla fotocamera posteriore principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e sulla batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo USB-C. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo sconto di oggi rispetto al listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare realme C65 al prezzo minimo storico di soli 134 euro. La colorazione della scocca è Starlight Black, quella visibile in queste immagini.

La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato allo smartphone da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, superiore a 4/5 stelle.