realme GT 6T in FORTE SCONTO: che occasione lo smartphone

Uscito da poco sul mercato, realme GT 6T è protagonista oggi di un forte sconto su Amazon. Lo smartphone è un affare da cogliere al volo, grazie all’offerta a tempo proposta direttamente dall’e-commerce. Tra i punti di forza, segnaliamo la possibilità di personalizzare le prestazioni con una libertà d’azione paragonabile a quella delle configurazione PC nelle quali è possibile ottimizzare il comportamento della CPU e della GPU.

Smartphone, l’affare di oggi: realme GT 6T

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito una panoramica delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, ideali per un’esperienza multimediale di alto profilo, sia durante lo streaming dei contenuti che con il gaming in mobilità. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Display da 6,78 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione 2780×1264 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3;

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 50 megapixel;

selfie camera frontale da 32 megapixel;

altoparlanti stereo e doppio microfono;

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e GPS;

batteria da 5.500 mAh con ricarica SUPERVOOC da 120 W.

In questo momento, approfittando dell’offerta a tempo che applica in automatico un forte sconto (non servono coupon o altro), puoi acquistare lo smartphone realme GT 6T al prezzo finale di 429 euro. Sei anche libero di scegliere la colorazione che preferisci tra Razor Green e Fluid Silver, la spesa non cambia.

È venduto e spedito direttamente da Amazon. Verificare le tempistiche della consegna gratuita nella scheda del prodotto, potrebbero variare in seguito a un sold out.