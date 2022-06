Realme GT NEO 3, doppia convenienza su Amazon: sconto + regalo

Se stai cercando uno smartphone veloce, Realme GT NEO 3 è il bolide che stavi aspettando. Cogli al volo l’offerta di Amazon e mettilo nel carrello a soli 549,99 euro, invece di 679,98 euro. Tra l’altro, ricevi anche in regalo i fantastici auricolari Buds Air 3 Nitro.

Questo device è dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Insomma, stiamo parlando di un vero top di gamma. Inoltre, il suo display Super OLED da 120Hz di refresh rate rende tutto più reale e bello da vedere. Non te ne pentirai assolutamente.

Dotato del processore MediaTek Dimensity 8100, primo in Europa, sperimenterai una potenza mai vista prima. Tutto sarà molto più scorrevole e avrai tra le mani uno smartphone da gaming davvero eccezionale. Le sue funzionalità sono incredibilmente strepitose.

Realme GT NEO 3 è un omaggio alla velocità più pura

Realme con GT NEO 3 ha deciso di celebrare la velocità nella sua forma più pura. Il suo design esclusivo rappresenta un tributo alle leggende dell’automobilismo anni ’60. Gli ultimi aggiornamenti lato hardware e software, invece, hanno introdotto importanti innovazioni e miglioramenti.

Grazie alla ricarica SuperDart da 80W in soli 12 minuti lo ricaricherai da 0 a 50%. La sua batteria da 5.000mAh offre una maggiore capacità e con 1.600 cicli di ricarica garantisce circa l’80% della capacità originale.

Il sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox max garantisce una gestione termica avanzata. Questo non solo mantiene lo smartphone sempre fresco, ma gli permette di superare i limiti delle prestazioni dando sempre il meglio in qualsiasi condizione.

