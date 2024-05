Realtà aumentata su Google Maps: al via i test

Durante la conferenza annuale Google I/O 2024, Big G ha svelato una nuova entusiasmante funzione per Google Maps: l’accesso a contenuti geospaziali in realtà aumentata direttamente dallo smartphone. La funzionalità sarà inizialmente disponibile a Singapore e Parigi, nell’ambito di un programma pilota che verrà lanciato nel corso dell’anno.

Esplorare il mondo in modo immersivo

Per accedere ai contenuti AR, gli utenti dovranno semplicemente cercare una località su Google Maps. Se il luogo è dotato di contenuti AR e l’utente si trova nelle vicinanze, basterà toccare l’immagine con la scritta “AR Experience” e sollevare il telefono per immergersi in un’esperienza coinvolgente e interattiva.

Anche chi esplora un luogo da remoto potrà godere della stessa esperienza AR attraverso Street View. Dopo aver esplorato il contenuto AR, gli utenti avranno la possibilità di condividere l’esperienza sui social media tramite un link o un codice QR, permettendo ad amici e follower di vivere la stessa avventura virtuale.

Al via i test a Singapore a Parigi

Il programma pilota di Google Maps AR offrirà agli utenti l’opportunità di esplorare alcuni dei luoghi più iconici di Singapore e Parigi. A Singapore, sarà possibile immergersi nella vivace atmosfera della Chinatown, ammirare la bellezza dei Gardens by the Bay, scoprire i piatti tipici locali e assistere a una spettacolare danza cerimoniale del drago, il tutto attraverso la magia della realtà aumentata.

Spostandosi a Parigi, gli utenti potranno fare un tuffo nel passato, ammirando la scena dei padiglioni dell’Esposizione Universale del 1900 lungo la Senna. Inoltre, sarà possibile osservare le diverse modifiche apportate nel corso del tempo alla celebre Torre Eiffel, un simbolo senza tempo della capitale francese.

Verso un futuro di realtà estesa

Google sottolinea che queste funzionalità AR in Google Maps rappresentano un primo passo verso la costruzione di una piattaforma di realtà estesa (XR) per l’ecosistema Android. L’azienda sta collaborando con Samsung e Qualcomm per sviluppare questa piattaforma, che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo virtuale e quello reale.

L’integrazione di contenuti geospaziali in realtà aumentata su Google Maps apre la strada a un futuro in cui l’esplorazione di luoghi lontani e la scoperta di nuove culture saranno sempre più accessibili e coinvolgenti. Questa innovazione non solo arricchirà l’esperienza degli utenti, ma potrebbe anche avere implicazioni significative per settori come il turismo, l’istruzione e l’intrattenimento.