Recupera i Dati Cancellati per sbaglio in un attimo

Se hai dei dati cancellati per sbaglio o informazioni ora illeggibili su dischi rigidi o storage illeggibili e rovinati allora devi dare un’occhiata a questa soluzione. Scarica Stellar Data Recovery. Si tratta di un software potente in grado di recuperare tutte le informazioni accidentalmente cancellate o archiviate in storage rovinati e non più accessibili.

Grazie a questa linea di software fai da te puoi risolvere i tuoi problemi senza dover chiamare un tecnico. Prima di tutto perché così risparmi denaro. In secondo luogo eviti che estranei ficchino il naso nelle tue informazioni personali e sensibili. Dai un’occhiata a tutte le soluzioni disponibili grazie a questo servizio disponibile per privati:

software di recupero dati ;

; software di recupero foto ;

; software di riparazione video ;

; software di ripristino iPhone.

Dati Cancellati: ritrovali tutti con Stellar

Scegli Stellar Data Recovery per avere un software efficiente e subito pronto a ritrovare in pochissimo tempo i tuoi dati cancellati per errore o bloccati in storage rovinati e inaccessibili. Grazie a questo software fai da te recuperi tutti i contenuti che hai perso accidentalmente o a causa di avarie dei sistemi. Ecco tutto quello che puoi fare e che include:

recupero dei dati persi o cancellati da dischi rigidi inaccessibili, pen drive, SD, MicroSD e molto altro;

o cancellati da dischi rigidi inaccessibili, pen drive, SD, MicroSD e molto altro; recupero di documenti persi, file di posta elettronica , foto, video a altro ancora;

, foto, video a altro ancora; recupero da unità danneggiate e supporti crittografati con BitLocker;

e supporti crittografati con BitLocker; supporto HEIC, CR3 e molti nuovi formati di file;

ampia compatibilità con Windows 11, 10, 8 e 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.