Recuva Professional: software per recupero dati PC a soltanto 14,96 Euro!

Piriform, società di proprietà di Avast da tempo nota per i suoi software dedicati alla sicurezza e ottimizzazione dei PC, continua a proporre tantissimi sconti sui suoi prodotti. Oggi abbiamo già avuto occasione di vedere l’offerta del 25% su Speccy Professional. Allo stesso tempo, però, lo sconto del 25% vale anche per Recuva Professional, software per il recupero dati dal PC ora venduto a 14,96 Euro.

Offerta su Recuva Professional: dettagli sulle funzionalità

Recuva è un programma la cui funzione è intuibile anche dal nome. Chi è un po’ più ferrato con l’inglese capirà che “Recuva” non è altro che una piccola variazione di “Recover”, ovvero “recuperare”. Insomma, avete capito: serve per recuperare file contenuti in unità di archiviazione danneggiate. Non permette, invece, di ripristinare dati cancellati dal PC tramite il Cestino.

Tuttavia, sarà particolarmente utile a coloro che hanno problemi con hard disk, SSD e anche chiavette USB. Avete dati importanti in unità malfunzionanti? O magari qualche fotografia di ricordo delle vostre vacanze? Recuva Professional farà al caso vostro. Oltre al ripristino dei file da qualsiasi supporto, infatti, consente la riparazione di fotografie danneggiate e la loro archiviazione in maniera completamente sicura, oltre che rapida.

Ma qual è la differenza tra la Recuva e Recuva Pro? Se la funzione di recupero dati è la medesima, cosa cambia? La versione Professional supporta anche drive virtuali, ottiene gli aggiornamenti automatici e il supporto tecnico Premium. Insomma, si tratta di differenze minime analoghe a quelle tra, per esempio, Speccy e Speccy Pro.

Veniamo dunque al prezzo, citato anche inizialmente. Recuva Professional normalmente costa 19,95 Euro per l’abbonamento annuale. Con lo sconto attualmente disponibile, potrete invece acquistarlo a 14,96 Euro IVA inclusa. Tra le modalità di pagamento supportate figurano carta di credito, PayPal e addebito SEPA. Come sempre Piriform offre la politica “Soddisfatti o Rimborsati” con possibilità di ottenere il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.

Tra le altre promozioni del momento offerte dal medesimo produttore, troviamo anche CCleaner Professional a soli 24,95 Euro.