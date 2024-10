Red Hat annuncia RHEL 1.2 con ulteriori migliorie IA

All’inizio del mese di settembre, Red Hat aveva rilasciato la versione IA del suo sistema operativo destinato all’utilizzo server e datacenter, con diversi strumenti appositi per semplificare lo sviluppo, il test e l’implementazione di modelli di intelligenza artificiale generativa, oltre a rendere più accessibili i LLM (Large Language Model) per il riconoscimento del testo e la generazione del linguaggio.

Red Hat Enterprise Linux AI 1.2 ufficialmente annuciato

Red Hat Enterprise Linux AI 1.2 introduce diverse migliorie che sono volte a rendere ulteriormente più semplice lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Tra le novità viene innanzitutto ampliato il supporto hardware, rendendo ora possibile eseguire il sistema operativo nei server Lenovo ThinkSystem SR675 V3, con opzioni predefinite per il precaricamento, al fine di rendere il passaggio al sistema rapido e semplice.

Alla lista del nuovo hardware supportato si aggiungono anche gli acceleratori AMD Instinct, tra cui nello specifico le GPU MI300x per training e inferenza e le GPU MI210 per attività di inferenza. La versione 1.2 estende inoltre la sua portata alle principali piattaforme cloud, come Azure e Google Cloud Platform (GCP), supportando IBM e AWS, dando la possibilità agli utenti di utilizzare il sistema su quelle piattaforme.

Le novità di Red Hat Enterprise Linux AI 1.2 interessano anche il software, con la nuova funzionalità “Periodic Checkpointing” per salvare a intervalli revolari lunghe sessioni di training IA: gli utenti potranno riprendere così l’operazione di addestramento dell’intelligenza da dove avevano sospeso, senza ricominciare da capo per risparmiare così preziose risorse di calcolo.

La nuova versione è inoltre dotata di PyTorch Fully Sharded Data Parallel (FSDP), una novità introdotta come anteprima tecnologica per ridurre i tempi di addestramento multifase con modelli di dati sintetici. La tecnologia permette di suddividere i parametri, gradienti e gli stati dell’ottimizzazione di un modello tra dispositivi di elaborazione paralleli, riducendo notevolmente i tempi di addestramento.

Infine, Red Hat Enteprise Linux AI 1.2 depreca il supporto per la versione 1.1, fornendo agli utenti 30 giorni per passare alla nuova versione.