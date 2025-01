Reddit contro Musk: centinaia di community vietano link a X

In segno di protesta contro Elon Musk, diverse organizzazioni hanno deciso di attaccare la sua piattaforma X, che considerano un veicolo di disinformazione. Alcuni media hanno già deciso di abbandonare del tutto la piattaforma, tra cui importanti testate come The Guardian e Le Monde. Altrove, alcuni preferiscono vietare i link al social network, come avviene attualmente su Reddit.

Le community di Reddit vietano i link a X

I due saluti di Elon Musk all’insediamento di Trump continuano ad avere conseguenze spiacevoli. L’ultima è l’inizio di un movimento di massa per vietare i link a X sul forum più grande del mondo, Reddit. Quasi un centinaio di comunità di Reddit hanno già vietato i collegamenti sui loro subreddit. Secondo una ricerca della BBC, quasi un centinaio di comunità hanno già attuato questa misura, mentre più di 60 di esse hanno almeno 100.000 utenti.

Non è una decisione di Reddit, come la piattaforma ha tenuto a precisare in una dichiarazione alla BBC. La direzione ha spiegato che “ha un impegno di lunga data per la libertà di espressione e la libertà di associazione”.

Si tratta quindi di una decisione che viene dal basso e che riguarda anche comunità che pesano molto nell’ecosistema del forum. Tra queste, r/NBA (con 15 milioni di utenti), r/NFL (12 milioni di utenti) e il subreddit dedicato alle donne, r/TwoXChromosomes (con quasi 14 milioni di utenti).

E gli effetti di questo divieto devono essere sicuramente più incisivi di quanto non sembri, visto che molti subreddit più piccoli stanno applicando la stessa misura. E il medesimo approccio è in discussione anche in altre comunità. Sarà un duro colpo per Elon Musk?