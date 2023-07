Reddit avvia test account verificati: sarà come Twitter Blue?

Nel corso degli ultimi mesi sempre più piattaforme di social media hanno applicato delle modifiche al loro sistema di verifica degli account, a volte introducendo metodi completamente nuovi. Tutto è cominciato da Twitter, quando a marzo l’azienda ha lanciato l’abbonamento Blue rimuovendo la vecchia verifica. L’ultima realtà a pensare a una soluzione simile è Reddit che, giusto nelle scorse giornate, ha confermato l’avvio dei test per una nuova etichetta “ufficiale” su alcuni account che hanno confermato la loro identità.

Reddit introduce la verifica per account ufficiali

Secondo quanto confermato dagli stessi gestori di Reddit, il test coinvolgerà inizialmente un piccolo numero di organizzazioni che hanno rapporti esistenti con il sito, i quali otterranno un’etichetta ufficiale senza vantaggi extra. Non si tratta pertanto di una soluzione identica a Twitter Blue, o X Blue come viene chiamata ora, bensì una semplice caratteristica aggiuntiva affinché i profili di aziende e personalità famose vengano riconosciuti nella loro autenticità.

Reddit ha specificato: “Questa etichetta è progettata per aiutare i mod e gli utenti a identificare rapidamente queste organizzazioni e consente loro di fidarsi che questi utenti sono chi dicono di essere. Il nostro obiettivo principale è esplorare i modi in cui possiamo contribuire ad aumentare il coinvolgimento autentico tra organizzazioni e utenti”. In altre parole, per ora non risultano esserci abbonamenti speciali in arrivo nella piattaforma, che in realtà già dispone di un piano Premium con una serie di vantaggi degni di nota.

Al momento non sembra che la dicitura “Ufficiale” verrà inclusa nei bonus del pacchetto Premium, ma mai dire mai, specialmente in questo periodo dove Reddit sta agendo contro il volere della community, spesso compromettendo l’esistenza di interi subreddit.