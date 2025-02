Reddit vieta community violente contro Musk e dipendenti DOGE

Reddit ha preso provvedimenti di fronte all’aumento di post che violano le regole della piattaforma in diverse comunità. In particolare, ha imposto un ban temporaneo di 72 ore al subreddit r/WhitePeopleTwitter. Alcuni utenti hanno pubblicato messaggi minacciosi nei confronti dei dipendenti del DOGE e di Elon Musk.

Reddit interviene contro le minacce a Elon Musk e ai dipendenti DOGE

Reddit ha motivato il ban temporaneo di r/WhitePeopleTwitter con la “prevalenza di contenuti violenti“. Gli screenshot condivisi su X mostrano diversi esempi di post minacciosi. Musk stesso ha ricondiviso questi screenshot, sostenendo che la community aveva violato la legge.

They have broken the law. https://t.co/KupH9lTOv9 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2025

Nella nota che accompagna il ban, Reddit sottolinea che “incitare e glorificare la violenza o il doxing” viola le regole della piattaforma. Un amministratore anonimo di Reddit ha spiegato che il ban serve come “periodo di raffreddamento” per la comunità. Reddit non si è limitata a sanzionare temporaneamente r/WhitePeopleTwitter. La piattaforma ha anche imposto un ban permanente al subreddit r/IsElonDeadYet per aver violato le regole contro la pubblicazione di contenuti violenti.

Insomma, il messaggio è chiaro: il dibattito e il dissenso sono i benvenuti, ma le minacce e il doxing no. La piattaforma è determinata a mantenere un ambiente sicuro e civile per le discussioni online.

Violenza e doxing non sono tollerati

Quando Reddit individua comunità che registrano un aumento di contenuti che violano le regole, la società contatta i moderatori, aggiunge un popup nel subreddit per ricordare agli utenti le regole di Reddit e, se necessario, impone un ban di 72 ore.

La mossa arriva dopo che, il mese scorso, molti subreddit hanno vietato la pubblicazione di link a X, il social network di proprietà di Elon Musk. All’epoca Reddit aveva dichiarato che le comunità erano libere di implementare le proprie regole.