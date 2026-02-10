I Redmi Buds 5 Pro al 50% di sconto scendono a 34€ su Amazon

Gli Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sono auricolari di ottima qualità per chi cerca un prodotto dal prezzo accessibile e competitivo. Oggi sono arrivati a costare ancora meno grazie al 50% di sconto su Amazon. Non perdere altro tempo! Acquistali adesso a soli 34,99 euro, invece di 69,99 euro. Si tratta di un ottimo affare per vivere un’esperienza audio soddisfacente.

Con la loro forma ergonomica e i comodissimi tappi in silicone si inseriscono perfettamente nelle tue orecchie per un suono avvolgente e immersivo. La perfetta vestibilità assicura un ascolto comodo e sicuro anche mentre fai sport. Dotate di riduzione del rumore, fino a 52 dB, offrono tre modalità di trasparenza che si adattano a ogni situazione: Modalità Normale, Modalità Miglioramento della Voce, Modalità Transparency.

Grazie ai comandi touch semplici e intuitivi puoi gestire ogni riproduzione o chiamata premendo delicatamente l’area sensibile al tatto dell’auricolare. Potrai così cambiare brano, mettere in pausa la riproduzione, rispondere o terminare una chiamata oltre a tantissime altre funzioni incluse e personalizzabili. Così sarà sempre un piacere sfruttarli in ogni occasione.

La batteria dei Redmi Buds 5 Pro è pazzesca. Potrai ascoltare musica fino a 38 ore con la custodia di ricarica. Invece, ogni singolo auricolare offre fino a 10 ore di ascolto non-stop con una sola carica. E con l’app Xiaomi Earphones puoi gestire e personalizzare molto di questi auricolari compatibili sia con Android che con Apple. Mettili subito in carrello al 50% di sconto su Amazon! Oggi sono tuoi a soli 34,99 euro, invece di 69,99 euro.