Redmi Note 11 Pro+ 5G: risparmi 100€ con le Offerte Amazon

100 euro di sconto sull’unghia per l’ottimo Redmi Note 11 Pro+ 5G by Xiaomi. Mettilo nel carrello a soli 349,90 euro, invece di 449,90 euro, e fai l’affare del giorno. Questo prezzo speciale, disponibile salvo eventuali sold out, è un’esclusiva delle Offerte Amazon di Settembre.

Con uno sconto simile ti stai assicurando uno dei più recenti smartphone della serie Redmi che monta il processore MediaTek Dimensity 920. E con questo acquisto hai 2 anni di garanzia in Italia. Perciò non lasciarti sfuggire questa speciale offerta.

Ricordati però che è un’esclusiva solo per i clienti Amazon Prime. Se ancora non sei iscritto registra subito un nuovo account per ottenere 30 giorni di prova gratuita. Accedi a tantissimi sconti unici e irripetibili, spedizione e reso gratuiti, Amazon Prime Video, Amazon Music e tanto altro.

Redmi Note 11 Pro+ 5G by Xiaomi: grandi prestazioni, piccolo prezzo

Assicurati il Redmi Note 11 Pro+ 5G by Xiaomi a soli 349,90 euro. Mettilo subito nel carrello e conferma una delle migliori Offerte Amazon di Settembre. Poi anche pagarlo in comode rate con Cofidis direttamente al check out.

Questo è il primo smartphone della famiglia Redmi Note dotato di una ricarica ultrarapida da 120W. La batteria è davvero senza precedenti e offre una durata incredibilmente lunga. E se è scarica, in un attimo la riporterai al 100%.

Goditi un display AMOLED FHD+ a 120Hz per immagini spettacolari e sempre fluide. Scatta foto professionali con la fotocamera principale da 108MP dotata del sensore Samsung HM2. Lasciati travolgere dall’esperienza audiovisiva Sound by JBL.

Tutto questo è tuo a soli 349,90 euro, invece di 449,90 euro. Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo! Acquista il Redmi Note Pro+ 5G by Xiaomi risparmiando 100 euro grazie alle Offerte Amazon di Settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.