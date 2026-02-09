 Redmi Watch 5 da 109 a 74€ solo su Amazon: batteria 24 giorni e monitoraggio salute
Redmi Watch 5 da 109 a 74€ solo su Amazon: batteria 24 giorni e monitoraggio salute

Redmi Watch 5 è lo smartwatch di Xiaomi in offerta speciale su Amazon a soli 74€ con batteria da 24 giorni di autonomia e monitoraggio salute.
Redmi Watch 5 è lo smartwatch realizzato da Xiaomi che unisce convenienza a funzionalità premium molto interessanti. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 74,90 euro, invece di 109,90 euro! Grazie al 32% di sconto te lo aggiudichi a un prezzaccio. Uno dei suoi punti di forza è la batteria che assicura fino a 24 giorni di autonomia con utilizzo normale.

Inoltre, grazie ai sensori professionali, monitora la tua salute 24 ore su 24 fornendoti informazioni importanti su come ti senti, come la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue. Notifiche intelligenti ti avvisano se qualcosa non va come dovrebbe andare. Potrai dormire sonni tranquilli grazie all’analisi del sonno professionale che controlla la qualità del tuo riposo.

Il Redmi Watch 5 è un’ottima alternativa agli smartwatch più cari proprio perché unisce qualità e risparmio per un’esperienza sempre soddisfacente. Il display AMOLED da 1,96 pollici è ampio grazie anche alle cornici sottilissime e ai colori ricchi e naturali. L’ottimo rapporto schermo-corpo di quasi il 76% rende tutto ancora più facile da consultare in un’interfaccia grafica più ampia rispetto ad altri modelli.

Grazie alla funzione di chiamata Bluetooth puoi rispondere direttamente dal tuo polso o effettuare chiamate senza dover prendere in mano lo smartphone. Inoltre, le chiamate saranno sempre perfette grazie alla cancellazione del rumore a doppio microfono e la ricezione audio direzionale da 80 cm. Resistente all’acqua, lo porti sempre con te! Acquista ora il tuo Redmi Watch 5 a soli 74,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
9 feb 2026
